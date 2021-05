W planie za 44,90 zł, czyli ponad 5 zł droższym mamy taki sam zestaw usług, wraz z 50 GB transferu danych i „lejkiem” po wykorzystaniu transferu na poziomie 32 kb/s. Natomiast droższy plan ze 100 GB transferu danych w miesiącu kosztuje 59,90 zł.

Drożej niż w Premium Mobile, nadal dużo taniej niż w Plusie czy Plush. Skąd taki ruch ze strony Plusa? To moje osobiste przypuszczenia, ale myślę, że coś w tym musi być. LTE Plusa przez długi czas określane było, również przez komentujących na Antyweb, jako „zapchane”. Zdawały się też to potwierdzać raporty SpeedTest.pl, w których wyniki Plusa mocno odstawały od pozostałej trójki.

Teraz w zasięgu 5G Plusa jest już 12 mln mieszkańców Polski w każdym z 16 województw. To dobra okazja i sposobność do zachęcenia tańszą opcją u operatorów wirtualnych większej liczby osób zainteresowanych nową technologią. 5G Plusa oferowane jest w technologii TDD, która zapewnia użytkownikom korzystanie z osobnego pasma pod 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami korzystającymi jeszcze z LTE jak u pozostałych operatorów. Tak więc to w znaczący sposób powinno zdywersyfikować korzystanie z nadajników Plusa i odetchnąć tym korzystającym z samego 4G.