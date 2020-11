Premiera POCO M3 – duża bateria, ale czy coś jeszcze? [specyfikacja, cena]

POCO M3 czyli współczesny design w pigułce

Jeżeli popatrzymy na POCO M3, pierwsze, co rzuci nam się w oczy to olbrzymie wybrzuszenie zajmujące całą górną część urządzenia. Ta „wyspa na wyspę z aparatami” mi bardzo przypomina to, co niedawno zrobił OnePlus przy okazji modelu 8T CyberPunk Edition. Są oczywiście osoby, którym taki design się będzie podobał, ale dla mnie jest to nieco zbędne, optycznie zwiększając i tak dużą już przecież wyspę na aparaty. Oprócz tego POCO M3 będzie się wyróżniał dużą, nie tylko jak na swoją klasę cenową, baterią, bo ta będzie miała okazałe 6000 mAh. Na szczęście producent nie zapomniał też o szybkim ładowaniu 18. (choć trzeba przyznać, że inni, np. realme, potrafią dać już dużo więcej). Nieco zagadkowy może być procesor – SD662 to ulepszona wersja 660, który możemy znaleźć w całym przekroju telefonów – Nokia 7.2, Redmi Note 7, Mi A2 czy ZenFone 4. Przy ocenie wszystkich innych parametrów telefonu warto wziąć pod uwagę, że jego cena będzie wynosiła 150 euro (670 zł), choć i w tej cenie 4 GB, Snapdragon 6XX czy 64 GB pamięci nie robi dziś na nikim wrażenia. Wrażenie, choć negatywne, robi natomiast brak NFC, które w tej klasie cenowej powoli robi się już standardem.

POCO M3 – specyfikacja techniczna

6.53 calowy wyświetlacz LCD, 1080 x 2340 px, 60 Hz, 395 ppi, Gorilla Glass

układ Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610,

4 GB

64 GB / 128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2,

dualSIM, gniazdo kart microSD, podwójne głosniki, projektor podczerwieni

Android 10 z MIUI 12

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, A-GPS, GLONASS, BDS, Bluetooth 5.0

USB-C, gniazdo minijack,

aparaty z tyłu: 48 MPix, f/2.0, PDAF (główny), 2 MPix, f/2.2, (czujnik głębi) , 2 MPix, f/2.4 (macro),

aparaty z przodu: 8 MPix, f/2.0, HDR,

bateria 6000 mAh, ładowanie 18 W,

wymiary: 162.3 x 77.2 x 9.6 mm

waga 198 g,

cena: 149 dol. (4+64), 169 dol. (4+128)

POCO M3 jest dla mnie smartfonem jak najbardziej unikatowym pod kątem wyglądu i cieszę się, że producenci eksperymentują z tym, jak prezentują się telefony w tej półce cenowej. Jednak Xiaomi przyzwyczaiło nas do oferowania niesamowicie wysokiej wartości za niezwykle niską cenę. POCO M3 w tym kontekście to po prostu bardzo dobra, choć nie wybijająca się propozycja. Jeżeli szukacie telefonu do 600 zł, polecamy skorzystać z naszego zestawienia. W Polsce przedsprzedaż POCO M3, w specjalnej cenie, rozpocznie się 30 listopada 2020 roku. Smartfon do regularnej sprzedaży trafi 7 grudnia 2020 roku w cenie od 649 zł.

Skusicie się na nowe POCO?