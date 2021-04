Dlaczego POCO X3 Pro jest taki dobry? Bo jest mocny i tani

Ekran POCO X3 Pro

Ekran to niestety nie AMOLED, ale IPS, za to z odświeżaniem 120 Hz. W tej półce cenowej to wciąż bardzo dużo i płynność obrazu to flagowy poziom, co do tego nie mam wątpliwości. IPS o przekątnej 6,67 cala już jednak flagowo nie wygląda. Jak na tego rodzaju panel jest w porządku, całkiem nieźle wypada kontrast i odwzorowanie kolorów, a dla wszystkich marud mam prostą radę. Kupcie Samsunga, będzie drożej, dużo mniej wydajnie, ale za to z Super AMOLED-em. Proste. Wyświetlacz chroni szkło Gorilla Glass 6.