POCO F5 wynoszą mobilne granie na nowy poziom. Oto 10 gier, w których pokażą pazur

Imponujące wyświetlacze dla pełnego zanurzenia się w wirtualnym świecie

Jedną z kluczowych cech smartfonów gamingowych jest duży i szczegółowy wyświetlacz, który umożliwia pełne zanurzenie się w wirtualnym świecie gier. Zarówno POCO F5, jak i POCO F5 Pro spełniają to wymaganie. POCO F5 Pro posiada 6,67-calowy wyświetlacz WQHD+ Flow AMOLED DotDisplay z odświeżaniem 120 Hz, co gwarantuje płynne i responsywne doznania podczas gry.

Natomiast POCO F5 oferuje 6,67-calowy ekran FHD+ Flow AMOLED DotDisplay, również z odświeżaniem 120 Hz, który charakteryzuje się cieniutkimi ramkami, co zapewnia szerokie pole widzenia i imponującą jakość obrazu. Obie te opcje zapewniają wysoką rozdzielczość i intensywne kolory, które ożywiają wirtualne światy. Dodatkowo, najwyższa do tej pory w smartfonach marki POCO, szczytowa jasność ekranu w POCO F5 Pro (1400 nitów) pozwala na wyraźne i czytelne wyświetlanie treści nawet w silnym słońcu, dzięki czemu możemy cieszyć się wirtualną rozgrywką nawet na zewnątrz.

Potężne procesory dla wydajności

Wydajność jest kluczowym czynnikiem dla smartfonów gamingowych — dzisiejsze gry wymagają dużych zasobów obliczeniowych. Zarówno POCO F5, jak i POCO F5 Pro, są napędzane potężnymi procesorami, które zapewniają niezawodną wydajność. POCO F5 Pro wykorzystuje flagowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1 stworzony w procesie 4 nm, który zapewnia doskonałą płynność działania. POCO F5 z kolei korzysta z wydajnego procesora Snapdragon 7+ Gen 2, również stworzonego w procesie 4 nm, który oferuje znaczący wzrost wydajności w porównaniu do poprzednich modeli.

Duża ilość pamięci RAM dla płynnego działania

Gry mobilne coraz częściej wymagają większej ilości pamięci RAM, aby działać płynnie i bez opóźnień. POCO F5 Pro i POCO F5 są przygotowane na te wymagania, oferując jak najwięcej pamięci RAM. POCO F5 Pro oraz POCO F5 są dostępne z 12 GB RAM LPDDR5, co, w połączeniu z wydajnymi procesorami, pozwala na płynne działanie nawet najbardziej wymagających gier. Dzięki temu, niezależnie od modelu, możemy cieszyć się płynnymi i responsywnymi doznaniami podczas grania. Dodatkowo, oba smartfony wykorzystują technologię Dynamic RAM Expansion 3.0, która umożliwia rozszerzanie pamięci operacyjnej dla jeszcze lepszej wydajności.

Im więcej pamięci RAM, tym więcej aplikacji i procesów można uruchomić jednocześnie, co wpływa na ogólną wydajność smartfona. Przekłada się to na płynne i szybkie przełączanie między aplikacjami, obsługę wymagających gier oraz komfortową pracę.

Ważnym elementem jest także pamięć wewnętrzna. Im więcej jej jest, tym więcej gier, aplikacji i multimediów możemy przechowywać na smartfonie. Zarówno POCO F5 Pro, jak i POCO F5 zapewniają wystarczającą przestrzeń na nasze potrzeby - 256 GB. Dodatkowo, pamięć wewnętrzna tych smartfonów jest szybka, co przekłada się na szybkie ładowanie aplikacji i przesyłanie danych.

Wysoka wydajność baterii dla długiej rozrywki

Gry mobilne są znane z intensywnego zużycia baterii, dlatego ważne jest, aby smartfon gamingowy miał pojemną baterię, która pozwoli cieszyć się graniem przez dłuższy czas. Zarówno POCO F5 Pro, jak i POCO F5 mają potężne baterie. POCO F5 Pro wyposażony jest w baterię o pojemności 5160 mAh, natomiast POCO F5 oferuje baterię o pojemności 5000 mAh. Obydwa modele są w stanie zapewnić odpowiednią wytrzymałość, nawet podczas intensywnego grania.

Nie można również zapomnieć o wyborze sposobu szybkiego ładowania w POCO F5 — przewodowo 67 W, a w modelu F5 Pro również bezprzewodowo 30 W (co wystarcza do naładowania 50% baterii w 32 minuty).

Innowacyjne funkcje dla jeszcze lepszych wrażeń

Oprócz wymienionych cech, zarówno POCO F5 Pro, jak i POCO F5 posiadają wiele dodatkowych funkcji, które mogą zwiększyć komfort i wygodę podczas korzystania ze smartfonów. Obejmują one między innymi czytniki linii papilarnych oraz różnorodne opcje łączności, takie jak 5G, Bluetooth i NFC.

Nie można zapomnieć o jakości dźwięku podczas gry. POCO F5 Pro i POCO F5 gwarantują doskonałe wrażenia audio dzięki głośnikom stereo i obsłudze standardu DolbyAtmos. Dźwięk jest bogaty, pełen szczegółów i pozwala na pełne zanurzenie w grze bez słuchawek! Niezależnie od tego, czy słuchamy dźwięków strzałów, czy epickiej ścieżki dźwiękowej, będziemy cieszyć się wysoką jakością dźwięku na obu tych urządzeniach.

Gracze też robią zdjęcia! Co z aparatami?

Teraz, gdy zapoznaliśmy się z ogólnymi cechami smartfonów gamingowych, warto przyjrzeć się bliżej propozycjom POCO F5 Pro i POCO F5. POCO F5 Pro posiada potrójną wyspę aparatów, w tym obiektyw główny o rozdzielczości 64 MP, który zapewnia ostre i szczegółowe zdjęcia, a do tego 8 MP szerokokątny aparat i 2 MP aparat makro. Dzięki podwójnej stabilizacji obrazu (OIS i EIS) nagrania wideo nawet w 8K będą stabilne i pozbawione rozmyć. Dodatkowo, aparat przedni o rozdzielczości 16 MP pozwala na uzyskanie solidnej jakości selfie.

POCO F5 oferuje aparat o takiej samej rozdzielczości 64 MP, który również zapewnia znakomite efekty wizualne. Dzięki szerokiemu wyborowi filtrów filmowych i ramek, zdjęcia i sekwencje wideo będą miały unikalną estetykę. Możliwość nagrywania wideo w 4K z systemami OIS i EIS umożliwia uwiecznianie niesamowitych momentów w doskonałej jakości.

POCO F5 Pro

Podsumowując, zarówno POCO F5 Pro, jak i POCO F5 są doskonałymi smartfonami gamingowymi… ale trafią nie tylko do graczy. Oferują wydajność, imponujące wyświetlacze, dużą ilość pamięci RAM i miejsca na pliki, potężne baterie oraz wysoką jakość aparatów. To smartfony, które zapewnią niesamowite doznania podczas grania i spełnią oczekiwania w codziennym życiu.

W co najlepiej grać na smartfonie? TOP 10 gier mobilnych z ostatnich miesięcy!

Oto lista 10 najlepszych gier na smartfony, które sprawią, że korzystanie z POCO F5 i POCO F5 Pro stanie się prawdziwą przyjemnością dla wszystkich miłośników gier mobilnych:

Źródło: Call of Duty

1. Call of Duty: Warzone Mobile

Wciel się w żołnierza i staw czoła wyzwaniom w intensywnych bitwach wieloosobowych. Call of Duty: Warzone Mobile oferuje wspaniałą grafikę, płynną rozgrywkę i emocjonujący tryb battle royale. Walcz z innymi graczami online o przetrwanie i zdobądź miejsce na podium.

Źródło: Ubisoft

2. Rainbow Six Mobile

Przygotuj się na ekscytujące akcje i taktyczne starcia w Rainbow Six Mobile. Zbierz drużynę zawodowych operatorów i prowadź niebezpieczne misje przeciwko siłom wrogów. Ciesz się dynamiczną rozgrywką i zaskakującymi zwrotami akcji w tej popularnej strzelance taktycznej.

Źródło: Blizzard

3. Diablo Immortal

Przygotuj się na niekończącą się walkę ze złem w Diablo Immortal. Zanurz się w mrocznym świecie pełnym potworów, zdobywaj epickie przedmioty i rozwijaj swojego bohatera. Gra oferuje intensywne akcje i emocjonujące starcia.

Źródło: League of Legends

4. League of Legends: Wild Rift

Przenieś się do świata League of Legends na swoim smartfonie dzięki grze Wild Rift. Poczuj dreszczyk emocji rywalizacji wraz z innymi graczami i dowiedz się, jak to jest być mistrzem na polu bitwy. Wykorzystaj umiejętności swojego bohatera i postaraj się o zwycięstwo dla swojej drużyny.

Źródło: League of Legends

5. Legends of Runeterra

Wejdź do uniwersum League of Legends w Legends of Runeterra, strategicznej karciance online. Stwórz swoją talię kart i rywalizuj z innymi graczami, wykorzystując umiejętności, taktykę i strategię. Odkryj nowe karty i zbuduj najpotężniejszą talię, która zdominuje arenę.

Źródło: Blizzard

6. Hearthstone

Przygotuj się na fascynującą rozgrywkę karcianą w Hearthstone, grze stworzonej przez Blizzard Entertainment. Zbuduj swoją talię z magicznych kart i rywalizuj z innymi graczami online. Czeka na nas mnóstwo emocjonujących pojedynków i wielu różnych trybów gry.

7. Genshin Impact

Odkryj magiczny świat Teyvat w grze Genshin Impact. Wciel się w podróżnika i odkrywaj piękne lokacje, rozwiązuj zagadki, walcz z potworami i poznawaj interesujących bohaterów. Gra oferuje wspaniałą grafikę, dynamiczną walkę i wciągającą fabułę — aż ciężko uwierzyć, że jest to dostępne na smartfony.

Źródło: Black Desert Mobile

8. Black Desert Mobile

Wciel się w bohatera w epickiej przygodzie w Black Desert Mobile. Rozwijaj swoją postać, uczestnicz w dynamicznych walkach, eksploruj ogromny otwarty świat i rywalizuj z innymi graczami. Gra oferuje naprawdę niezłą grafikę i liczne możliwości personalizacji postaci.

9. PUBG Mobile

PUBG Mobile to mobilna wersja popularnej gry battle royale, która zdobyła ogromną popularność na całym świecie. W grze wcielamy się w jednego z wielu graczy, którzy zostają zrzuceni na niebezpieczną wyspę, gdzie muszą rywalizować o przetrwanie i zdobycie pierwszego miejsca. Możemy grać samotnie, w parach lub w drużynach, używając różnorodnej broni i własnej strategii, aby przeżyć i pokonać przeciwników.

10. Fortnite

Nie można było zapomnieć o Fortnite — dynamicznej grze akcji, która łączy elementy strzelanek, budowania i taktycznej rozgrywki. Wcielamy się w postać, która staje w szranki z innymi graczami na ogromnej mapie. Naszym celem jest przetrwanie i pokonanie innych graczy, korzystając z broni, budując różne struktury obronne i wykorzystując umiejętności taktyczne. W Fortnite znajdziemy wiele trybów rozgrywki, w tym popularny tryb Battle Royale. Gra oferuje również regularne aktualizacje, nowe sezonowe wydarzenia i możliwość dostosowania postaci.

Te 10 gier to tylko niektóre z wielu wspaniałych tytułów, którymi można cieszyć się na smartfonach POCO F5 i POCO F5 Pro. Dzięki ich potężnym specyfikacjom i wydajności, zapewniają one doskonałe doświadczenia gamingowe dla wszystkich miłośników mobilnej rozrywki.

Ze względu na swoją wydajność i umiejętność do rywalizacji na najwyższym poziomie seria POCO F5 została bohaterem współpracy marki POCO i ESL Gaming podczas 26 sezonu ESL Mistrzostw Polski w CS:GO, w ramach najpopularniejszej krajowej ligi esportowej.

Wszelkie użyte w tekście znaki towarowe i handlowe oraz nazwy produktów, aplikacji, programów i usług należą do ich właścicieli.