Transmisja odbędzie się w przyszły piątek o godzinie 14.00 i będzie ją można oglądać m.in. na kanale POCO na YouTube.

POCO F4 bez tajemnic

Smartfon będzie dostępny w Europie, w tym w Polsce. Urządzenie nie ma przed nami w tym momencie już większych tajemnic poza jedną – ceną. F4 jest teoretycznie słabszy od pokazanego niedawno modelu F4 GT który kosztuje 2999 zł. Trzeba więc założyć, że ta będzie odpowiednio niższa, w granicach 2 tys. zł.

Największym konkurentem POCO F4 będzie realme GT NEO 3T (8/128) kosztujący 2099 zł.

Oba smartfony na pierwszym miejscu stawiają gaming i oba są skierowane do tej samej grupy odbiorców. Na tym jednak podobieństwa się nie kończą, bo oba pracują na tym samym procesorze – wydajnym Snapdragonie 870 – ostatnim który się nie przegrzewa.

Co jeszcze wiadomo o POCO F4? Więcej szczegółów na temat jego specyfikacji zdradził oddział POCO India. Smartfon będzie w zasadzie bliźniakiem modelu Xiaomi Redmi K40S dostępnego w tej chwili w Chinach. Inna ma być w zasadzie tylko optyka, a dokładniej główny sensor.

Telefon będzie mieć wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+, przekątnej 6.67cala i odświeżaniu do 120 Hz. Będzie obsługiwał szybką pamięć UFS 3.1 o pojemności 256 GB i oczywiście 5G.

Zestaw aparatów prezentuje się bardzo ciekawie – główna jednostka ma mieć 64 MP i optyczną stabilizację obrazu. Poza tym będzie 8 MP szeroki kąt, 2 MP makro i 20 MP selfie.

Bateria będzie mieć 4500 mAh a naładujemy ją ładowarką o mocy 67 W. Nie będzie ładowania bezprzewodowego ani wysokiej normy wodoodporności. Użytkownikom musi wystarczyć IP 53 czyli odporność na pył i zachlapania.

Telefon będzie za to wyposażony w specjalną komorę chłodzącą, tak by procesor nie nagrzewał się podczas grania. Na grafikach widać, że jego wygląd będzie bardziej „cywilny” niż F4 GT – nie ma wysuwanych trigerów które są znakiem rozpoznawczym mocniejszego urządzenia. Także tył jest pozbawiany gamingowych diód a prostokątna wyspa z obiektywami – dość standardowa.

Biorąc pod uwagę procesor, wyświetlacz, zastosowanie OIS, co powinno zagwarantować przyzwoity poziom zdjęć i filmów oraz cywilny a nie gamingowy wygląd, urządzenie może się okazać rozsądną propozycją nie tylko dla osób zainteresowanych mobilnym graniem. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie brakuje na rynku nowych, rozsądnie wycenionych urządzeń.

O POCO X4 GT też wiadomo już wszystko

Z kolei o premierze modelu X4 GT poinformował na Twitterze sam producent.

Oczywiście nie zdradza żadnych technicznych szczegółów urządzenia. Ale w sieci można znaleźć informacje, że specyfikacja będzie identyczna jak w Redmi Note 11T Pro. A to oznacza ekran IPS LCD o przekątnej 6.6 cala, baterię o pojemności 5080 mAh i standardowy zestaw obiektywów: 64; 8; 2 i 16 MP. Jednak najciekawiej wygląda procesor – to MediaTek Dimensity 8100 – identyczny jak w testowanym niedawno realme GT NEO 3. Właśnie procesor jest moim zdaniem najlepszym elementem tego urządzenia zapewniając mu doskonałą wydajność przy niskich temperaturach pracy. Tyle, że smartfon jest dość drogi. Tymczasem POCO może zbić dość mocno cenę przez co X4 GT może się stać jednym z lepszych tańszych urządzeń dla osób stawiających głównie na wydajność.