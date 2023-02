Pociągi z biurkami. Chętnie pracowałbym tak w trasie!

O stanie polskich kolei można rozprawiać i rozprawiać. Komu zdarzyły się przygody z PKP temu prawdopodobnie nie jest do śmiechu na myśl o nich — i choć stale przybywa nowoczesnych rozwiązań, to wciąż można trafić na widma z przeszłości. O jakości usług nie wspomnę, bo może i nie korzystam z kolei zbyt często, ale za każdym razem gdy uda mi się dotrzeć do miejsca docelowego zgodnie z rozkładem — jestem szczerze zaskoczony. Jednak patrząc na rozwiązania które pojawiły się w Chinach — można poczuć zazdrość. Myślę że wielu... może nawet nie tyle uczniów, co podróżujących biznesowo, pasażerów — chętnie skorzystałoby z takich wagonów.

Wagony pociągowe z wygodnym miejscem do pracy i nauki. Takie rzeczy już w Chinach

Pierwsze pociągi ze specjalnymi wagonami kursują już pomiędzy Chongqing, a hrabstwem Xiushan oraz na linii Chengdu-Kunming. To nie jest tak, że każdy wagon doczekał się transformacji, która zaoferuje pasażerom wygodne miejsca do siedzenia — ale kilka wagonów ma już takie sztuczki w swojej ofercie. Miejsca te przeznaczone są dla uczniów dojeżdżających do szkół — by mogli poświęcić ten czas nauce i pracom domowym. Jak to wygląda w praktyce można podejrzeć na poniższych zdjęciach:

Bardzo fajny sposób na zagospodarowanie przestrzeni i... ukłon w stronę pasażerów. Choć widać gołym okiem, że odbywa się to kosztem zabrania większej ilości pasażerów, bo ustawione w ten sposób stoliki do pracy są nieco mniej efektywne w kwestiach tego ile osób skorzysta z danego miejsca. Ale skoro chińscy przewoźnicy zdecydowali się na taki krok, to prawdopodobnie doskonale wiedzieli na co się piszą i że mogą sobie na to pozwolić...