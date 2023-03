Komunikat na stronie Ministerstwa Infrastruktury podaje, iż od 12 marca skróci się czas podróży pomiędzy Warszawą a Lublinem, bez podawania skali tego jak bardzo - w pierwszej chwili pomyślałem więc, że pewnie nieznacznie, dlatego nie ma o czym pisać. Niemniej z ciekawości sprawdziłem.

Modernizacja linii kolejowej: Warszawa - Lublin

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel:

Inwestycje w zakresie modernizacji oraz rewitalizacji istniejących linii kolejowych to podstawa dla sprawnego funkcjonowania całego krajowego systemu kolejowego. Sprawne przewozy pociągami, zarówno w zakresie przewozu osób, jak i towarów, przekładają się na wymierne korzyści dla całego kraju. Z tego właśnie powodu naszym głównym celem pozostaje dalszy rozwój tego sektora, który jest obecnie najbezpieczniejszą i najbardziej ekologiczną gałęzią transportu.

Wrócimy do tego za chwile, najpierw zerknijmy jak udało się w ogóle skrócić ten czas podróży. Przede wszystkim to efekt modernizacji linii kolejowej pomiędzy Otwockiem a Lublinem Głównym, a w szczególności:

uzyskanie certyfikacji dla nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

modernizacji torów i sieci trakcyjnej

modernizacji 42 przejazdów kolejowo-drogowych

sprawniejszych przejazdach pociągów po 13 nowych i 31 zmodernizowanych mostach i wiaduktach kolejowych

W efekcie prędkość pociągów kursujących na linii kolejowej Otwock – Lublin Główny zwiększy się do 160 km/h. Nie jest francuskie TGV czy koleje dużych prędkości w Chinach, ale okazuje się, że to i tak robi sporą różnicę w czasie przejazdu.

Czas podróży samochodem: Warszawa - Lublin

Dla porównania i kontrastu sprawdźmy najpierw aktualny czas przejazdu samochodem czy autobusem. Kolega mi dziś powiedział, że przy 130-140 km/h da się tę trasę przejechać w 1 godzinę i 35 minut - dzięki temu, iż od już dłuższego czasu można do samego Lublina dojechać ekspresówką. Do tego są 3 zjazdy, więc nawet w różne miejsca Lublina jest możliwość szybkiego dojazdu wprost z trasy.



Problem zaczyna się przy gorszych warunkach pogodowych i korkach, zwłaszcza przy kursie w drugą stronę - już w samej Warszawie, gdzie drugie tyle można spędzić przy dojeździe do centrum. Niemniej Google Mapy dają na ten odcinek 1 godzinę i 52 minuty - myślę więc, że w 2 godziny z drobnymi przeciwnościami już w samych tych miastach, w większości przypadków da się dojechać do celu.



Tyle samo, co najszybszy przejazd autobusem - sprawdziłem Flixbusa.

Czas podróży pociągiem: Warszawa - Lublin

Aktualnie niemal wszystkie pociągi w tej relacji przejeżdżają ten odcinek w czasie ponad dwie godziny. Najszybciej jest z rana o 6:55, kiedy to dojedziemy do Lublina w 1:57 minut. Jest też jeden wieczorny pociąg z czasem przejazdu 2:01, jednak średni czas przejazdu wychodzi około 2:15 minut - w skrajnym przypadku prawie 3 godziny.



Z kolei od 12 marca, niemal wszystkie pociągi w tej relacji zejdą poniżej dwóch godzin. Najszybszy wcześniej kurs poranny o 6:56 pojedzie aż 20 minut szybciej - myślę, że bez niespodzianek po drodze w obu opcjach, pociąg szybciej niż samochód dotrze z centrum stolicy do centrum Lublina.



Skrócił się też o 20 minut średni czas przejazdu, który po nowemu wyniesie około 1:55, czyli tyle co najszybszy kurs poranny przed zwiększeniem prędkości pociągów do 160 km/h.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.