Po tej zmianie Monopoly już nigdy nie będzie tą samą grą!

Monopoly przechodzi największą rewolucję w swojej historii! Klasyczna gra planszowa rezygnuje z gotówki i obliczeń w głowie na rzecz aplikacji mobilnej. Co to oznacza dla fanów? Sprawdź, jak zmieni się popularna planszówka.

To koniec epoki. Zapomnijcie o klasycznym przekładaniu papierowych banknotów, pilnowaniu kasy i mozolnym liczeniu reszty, którą trzeba wydać. Hasbro postanowiło całkowicie odmienić sposób, w jaki gramy w Monopoly. W nowej wersji gry nie uświadczymy już gotówki. Zmiana ma sprawić, że gra będzie szybsza i trudniejsza pod kątem oszukiwania. Pytanie tylko, czy to jeszcze to samo Monopoly?

Monopoly ze smartfonem w dłoni – czy to jeszcze ta sama gra?

Monopoly od zawsze było grą, która łączyła pokolenia. Emocje związane z budowaniem imperium nieruchomości, liczenie ostatnich banknotów w nadziei na przetrwanie rundy, a czasem – ukradkowe podbieranie gotówki z banku, kiedy nikt nie patrzył. Teraz wszystko się zmienia, bo Hasbro wprowadza Monopoly App Banking – nową wersję gry, w której aplikacja mobilna przejmuje rolę bankiera i zarządza całą finansową stroną zabawy.

Nie ma już stosów banknotów, nie ma ręcznego przekładania pieniędzy, nie ma długiego liczenia – każda transakcja odbywa się w aplikacji. Wystarczy zeskanować swoją kartę płatniczą (oczywiście tą z gry), a system automatycznie zapisze zakup nieruchomości czy opłatę. To niewątpliwie upraszcza rozgrywkę, ale jednocześnie odbiera jej nieco uroku. Czy na pewno chcemy, by kolejna gra planszowa stała się zależna od ekranu?

Koniec oszustw? Monopoly będzie sprawiedliwsze

Chyba każdy zna kogoś, kto choć raz próbował „pożyczyć” sobie kilka banknotów z banku lub niechcący źle policzył resztę. W nowym Monopoly takie praktyki staną się niemożliwe – aplikacja skrupulatnie prowadzi rejestr każdej transakcji, eliminując miejsce na błędy czy celowe manipulacje. Z jednej strony to świetna wiadomość dla tych, którzy cenią uczciwą rywalizację, z drugiej – dla wielu graczy drobne kombinacje były częścią zabawy.

Nowa plansza, nowe nieruchomości

Monopoly App Banking to nie tylko cyfryzacja finansów – Hasbro poszło o krok dalej, odświeżając także planszę. Zamiast klasycznych lokacji, mamy teraz nowoczesne atrakcje: park dinozaurów, wirtualny rollercoaster, fabrykę czekolady, a nawet bazę kosmiczną na Księżycu. To prawdopodobnie ukłon w stronę młodszych graczy, którzy mogą nie mieć sentymentu do klasycznych nieruchomości, ale dla starszych fanów taka zmiana może być trudna do przełknięcia.

Matematyka schodzi na drugi plan

Jednym z ukrytych atutów Monopoly było to, że zmuszało dzieci i dorosłych do ćwiczenia matematyki – trzeba było liczyć, negocjować i planować budżet. W wersji z aplikacją ten aspekt znika. To dobra wiadomość dla tych, którzy nie przepadają za liczeniem, ale może być rozczarowująca dla rodziców i nauczycieli, którzy traktowali grę jako edukacyjne narzędzie.

Mini gry i dodatkowe atrakcje

Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić nową wersję, Monopoly App Banking wprowadza mini gry, które pozwalają zdobywać dodatkowe bonusy i przywileje. To ciekawy dodatek, który może przyciągnąć młodszych graczy, ale jednocześnie sprawia, że klasyczna strategia zarządzania finansami odchodzi na dalszy plan. Wygląda na to, że Monopoly idzie w stronę bardziej dynamicznej gry przygodowej łączącej cyfrową rozrywkę z tą analogową.

Monopoly App Banking może okazać się największą zmianą w historii tej kultowej gry. Wsparcie aplikacji, uproszczenia i brak możliwości oszukiwania to dla wielu osób zalety. Jednak dla wielu fanów to także utrata pewnego klimatu, który sprawiał, że Monopoly było wyjątkowe. Czy taka wersja gry przyjmie się na dłużej? A może to jedynie eksperyment Hasbro? To okaże się już w sierpniu, bo właśnie wtedy nowe Monopoly ma trafić do sprzedaży (nie wiadomo, czy tylko w USA). Wg. doniesień ma ona kosztować ok. 25 dolarów. Dostęp do aplikacji będzie bezpłatny. Trzeba jedynie pamiętać o tym, żeby mieć pod ręką smartfon.

źródło: TheVerge