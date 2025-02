Jak kupować taniej gry na ulubioną platformę?

Czy granie musi być drogie? Gdy bombardują nas zewsząd ceny sugerowane przez producentów, można się poczuć, jakby rzeczywiście tak było. Szczęśliwie, w dzisiejszych czasach zakupy nie ograniczają się wyłącznie do oficjalnych sklepów, więc gaming też może być tani! W serwisie Instant Gaming karty podarunkowe można nabyć nawet 16% taniej! A im większą kwotę doładowania wybierzemy, tym większe czekają nas oszczędności!

Obecnie promocje na karty podarunkowe PlayStation wahają się od 11% do 16% i tak oto:

Poza samymi doładowaniami, serwis oferuje także sprzedaż całej gamy najgorętszych tytułów na każdą platformę. Od Nintendo po PlayStation i nie zapominając, oczywiście, o fanach gier PC. Serwis też wychodzi wszystkim graczom naprzeciw i ma przygotowane dla nich zniżki na przedpremierowe oferty nadchodzących hitów. Jednym z nich jest niewątpliwie jedna z największych, jeżeli nie po prostu największa premiera tego roku w całej branży growej — Monster Hunter Wilds.

Największa premiera roku nadchodzi, oto Monster Hunter Wilds





Monster Hunter Wilds to nadchodząca odsłona popularnej serii gier akcji RPG od Capcomu, której premiera zaplanowana jest na 28 lutego 2025 roku, czyli czasu pozostało już niewiele! Gra zadebiutuje na platformach takich jak PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. W Polsce dystrybucją pudełkowych wersji zajmie się firma Cenega, oferując grę w polskiej (napisy) i angielskiej wersji językowej. Seria potrzebowała trochę czasu, aby się na dobre zagościć poza Japonią. Szczęśliwie dla graczy, Monster Hunter World zaproponował odświeżone, bardziej intuicyjne podejście, które oczarowało graczy. Wilds wraca jeszcze mocniejsze i większe, z kolejnymi usprawnieniami.

Monster Hunter Wilds zabiera graczy do Zakazanych Ziem, nieodkrytym regionie pełnym niebezpiecznych potworów i dynamicznie zmieniających się warunków środowiskowych. Tylko czy na pewno jest on taki nieodkryty? Gracze wcielą się w łowców, których zadaniem będzie tropienie i pokonywanie potężnych bestii, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Pozyskane z nich materiały, będą wykorzystywane do tworzenia nowych broni i pancerzy. To właśnie one pomogą wspinać się wyżej w hierarchii wybitnych myśliwych, a także pozwolą pochwalić się wyjątkowymi kreacjami rzadkich pancerzy. Świat Monster Huntera (lub MonHuna jak nazywają grę fani) zaskoczy graczy jak nigdy dotąd. Charakteryzuje się ciągłymi i nagłymi zmianami pogody, wpływającymi na zachowanie fauny i flory. Dzięki temu każdy cykl dnia zupełnie jak w rzeczywistości przyniesie coś nieoczekiwanego. Podczas srogiej Posuchy czy groźnej Niepogody potwory polują w stadach, natomiast w okresach Obfitości środowisko tętni życiem.





W Monster Hunter Wilds wprowadzono szereg nowości mających na celu urozmaicenie rozgrywki i uczynienie jej jeszcze bardziej dynamiczną i intuicyjną niż wcześniej. Graczy w pokonywaniu ogromnego świata wesprze Seikret, wierzchowiec pozwalający na dźwiganie dodatkowego ekwipunku oraz ułatwiający poruszanie się po świecie gry — chociaż nie jest tak uroczy jak ten z Rise, to na pewno nie zawiedzie żadnego gracza. Dzięki niemu łowcy mogą się szybko przemieszczać między obszarami oraz przewozić większą ilość sprzętu. Ponadto wprowadzono tryb skupienia, który dodaje nową warstwę taktyczną do polowań. Umożliwia on precyzyjne wymierzanie ataków i bloków, a także korzystanie ze specjalnych umiejętności zadających znaczne obrażenia wrażliwym punktom potworów.

Nie ma na co czekać, wybierz swoją ulubioną platformę już teraz!

Warto również wspomnieć o edycjach specjalnych dostępnych w przedsprzedaży. Oprócz standardowej wersji, gracze mogą nabyć edycje Deluxe oraz Premium Deluxe, które zawierają dodatkowe elementy kosmetyczne, takie jak zestawy pancerza warstwowego, ozdoby dla Seikreta czy unikalne gesty i fryzury dla postaci. Część będzie udostępniona natychmiast, lecz producent nie przestanie rozpieszczać graczy na przestrzeni kolejnych miesięcy. Edycja Premium Deluxe, będzie zawarta w aż trzech falach niespodzianek. Dodatkowo, zamówienia przedpremierowe w wybranych sklepach oferują oryginalny steelbook jako bonus.





Monster Hunter Wilds zapowiada się na tytuł, który zadowoli zarówno weteranów serii, jak i nowych graczy. Rozbudowany świat, dynamiczne zmiany środowiska oraz liczne nowości w mechanice rozgrywki sprawiają, że oczekiwania wobec tej produkcji są niezwykle wysokie. Premiera już w lutym 2025 roku – przygotujcie się na epickie polowania!

Przygotuj się już teraz na premierę i to oszczędzając!

PC - Steam

Xbox Series X|S

PlayStation 5

