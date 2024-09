Po dokonaniu historycznego momentu, po pierwszym komercyjnym spacerze w kosmosie. Wydawałoby się, że załoga misji Polaris Dawn zasługuje teraz na odrobinę wytchnienia i przygotowania do powrotu na Ziemię. Nic z tego, na razie to był odpoczynek, prawdziwa praca zaczyna się teraz.

Historia na naszych oczach

Wiele nerwów towarzyszyło pierwszym trzem dniom tej misji. W końcu załoga kapsuły Dragon miała przed sobą do pokonania wiele pierwszych razów w historii ludzkiego podboju kosmosu. Te rzeczy mogą się wydawać dość drobne z perspektywy ludzkiej, ale każdy dzień to krok ku wielkiej przyszłości.

Pokonanie bariery 1400 km nad Ziemią w kapsule wykonanej dla prywatnego sektora, odbycie spaceru w kosmosie przez astronautów-amatorów i to w skafandrach zrobionych specjalnie dla potrzeb misji. To wszystko są historyczne rekordy dla człowieka, lecz dla badacza są to testy niesamowicie istotne dla rozpoczęcia i przygotowania się ludzkości do podboju kosmosu

Nie ma przerwy, misja trwa!

Po spektakularnych trzech dniach zaczyna się praca badawcza. Astronauci kontynuują monitorowanie pracy kapsuły, ale także samych siebie. Ta misja bowiem dostarcza jedynych w swoim rodzaju warunków do przeprowadzenia takich testów. Nie zapominajmy, Dragon z załogą są w tej chwili prawie dwa razy dalej od Ziemi w porównaniu do orbitującej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Do wykonania jest aż 38 testów lub badań, oto niektóre z nich:

użycie ultradźwięków to pomiaru zmian w strukturze oka pod wpływem mikrograwitacji; śledzenie przepływu krwi w organie, aby zbadać przyswajanie substancji odżywczych, filtrowanie toksyn i zapobieganie zakrzepom,

noszenie specjalnych szkieł kontaktowych , wypełniony mikroelektroniką, która pozwoli załodze cały czas monitorować kształt i ciśnienie oka, pierwsze takie badanie w historii misji kosmicznych . Zebrane informacje pomogą zrozumieć, co stoi za pogorszeniem się wzroku, ludzi przebywających na misji w kosmosie (Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome),

, wypełniony mikroelektroniką, która pozwoli załodze cały czas monitorować kształt i ciśnienie oka, . Zebrane informacje pomogą zrozumieć, co stoi za pogorszeniem się wzroku, ludzi przebywających na misji w kosmosie (Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome), przebadanie efektów mikrograwitacji, oddziaływań magnetycznych oraz grzybów na wzrost korzeni roślin na orbicie okołoziemskiej . Pomoże to określić w jaki sposób, należy hodować rośliny w kosmosie, co będzie niezbędne dla wykonywania przyszłych misji na Księżycu i Marsie oraz dalszego zgłębiania przestrzeni kosmicznej . W miarę możliwości dane powyżej posłużą także określeniu, czy można wykorzystać tę wiedzę do wsparcia hodowli flory na Ziemi,

efektów mikrograwitacji, oddziaływań magnetycznych oraz grzybów na wzrost . Pomoże to określić w jaki sposób, należy hodować rośliny w kosmosie, co będzie niezbędne dla wykonywania . W miarę możliwości dane powyżej posłużą także określeniu, czy można wykorzystać tę wiedzę do wsparcia hodowli flory na Ziemi, określenie jak ciało człowieka przebywającego na orbicie, wchłania pospolite, ziemskie leki. Są to testy potrzebne dla teorii mówiącej o wpływie kosmosu na ich wydajność oraz potencjalne bezpieczeństwo używania tych leków,

mapowanie pracy mózgu przy użyciu przenośnego urządzenia do rezonansu magnetycznego. Wyjątkowe warunki pozwolą zgłębić oddziaływanie mikrograwitacji na mózg oraz jak on się adaptuje do nowych warunków . Wesprze to też badania szukające odpowiedzi na wpływ kosmosu na degradację wzroku astronautów,

przy użyciu przenośnego urządzenia do rezonansu magnetycznego. Wyjątkowe warunki pozwolą zgłębić oddziaływanie mikrograwitacji na mózg . Wesprze to też badania szukające odpowiedzi na wpływ kosmosu na degradację wzroku astronautów, testowanie urządzeń do pomiaru glukozy, aby zwiększyć dostęp do kosmosu dla bardziej zróżnicowanej populacji przyszłych astronautów ,

, poszerzenie umiejętności wykorzystywania i wytwarzania urządzeń medycznych. Włączając w to stworzenie procedury resuscytacji w warunkach kosmicznych , na pokładzie kapsuły Dragon. Wykorzystane zostaną też kamery światłowodowe do zobrazowania i lepszego zrozumienia jak warunki lotu kosmicznego wpływają na drogę powietrza w organizmie, podczas nagłego pogorszenia stanu zdrowia; a także

, na pokładzie kapsuły Dragon. Wykorzystane zostaną też kamery światłowodowe do zobrazowania i lepszego zrozumienia jak warunki lotu kosmicznego wpływają na drogę powietrza w organizmie, podczas nagłego pogorszenia stanu zdrowia; a także pomiar oddziaływania promieniowania na całą załogę. Niezbędne do rozwijania modeli przewidujących wpływ radiacji na człowieka w kosmosie.

A to tylko część z zadań!

Na Ziemi czeka wsparcie

Oczywiście wyniki badań nie spadną wyłącznie na SpaceX. Misja Polaris współpracuje z 23 różnymi instytucjami, które przeanalizują zebrane dane. Następnie zostaną wykorzystane w taki sposób, aby przygotować się do kolejnych etapów zdobywania kosmosu. Już na pewno do przygotowania załóg pozostałych dwóch misji w ramach Polarisa.

Teraz już tylko trzymamy kciuki za bezpieczny powrót na Ziemię.