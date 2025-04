Po latach chałtury zagrał w świetnym filmie. Przygotujcie się na szok

Thunderbolts*

Zamiast znanych z altruizmu Avengers, śledzimy losy zespołu złożonego z antybohaterów i złoczyńców, którzy otrzymują szansę na odkupienie swoich win poprzez wykonywanie niebezpiecznych misji dla rządu. Fabuła filmu koncentruje się na zebraniu tej ekscentrycznej drużyny przez tajemniczą i wpływową Valentinę Allegra de Fontaine. Każdy z członków ma swoją mroczną przeszłość i unikalne, często niebezpieczne umiejętności. W rolach głównych wystąpią między innymi Florence Pugh jako Yelena Belova, zabójczyni o niezwykłych umiejętnościach; Sebastian Stan jako Bucky Barnes, były zabójca z cybernetycznym ramieniem; Wyatt Russell jako John Walker, były Kapitan Ameryka z problematyczną historią; Olga Kurylenko jako Antonia Dreykov, mistrzyni walki potrafiąca kopiować ruchy innych; Hannah John-Kamen jako Ava Starr, kobieta z niestabilnymi mocami fazowania; David Harbour jako Alexei Shostakov, rosyjski superbohater z przeszłością; oraz Julia Louis-Dreyfus jako Valentina Allegra de Fontaine, tajemnicza postać odpowiedzialna za stworzenie zespołu.

W kinach od 2 maja

Surfer

Główny bohater wraca na plażę swojego dzieciństwa, pragnąc spędzić czas ze swoim synem i dzielić z nim pasję do surfingu. Jednak jego powrót zakłóca konfrontacja z agresywną grupą lokalnych surferów, którzy traktują plażę jako swoje wyłączne terytorium i nie tolerują obcych. Upokorzenie, jakiego doświadcza protagonista, uruchamia spiralę przemocy i żądzy zemsty, która stopniowo prowadzi go na krawędź psychicznego załamania. Film eksploruje mroczne tematy przemocy, destrukcji i walki z własnymi demonami oraz traumami przeszłości. W tle pięknych, lecz surowych australijskich krajobrazów, "Surfer" stawia pytania o złożoną relację ojca z synem i poszukiwanie tożsamości.

W kinach od 2 maja

Cztery pory roku

W roli głównej występuje Tina Fey, a fabuła koncentruje się na grupie sześciu wieloletnich przyjaciół, którzy wyruszają na relaksujący weekendowy wyjazd. Ich spokój zostaje jednak zburzony, gdy dowiadują się, że jedna z par w ich gronie planuje się rozstać. Ta wiadomość wywraca do góry nogami dynamikę wszystkich trzech par: Kate (Tina Fey) i Jacka (Will Forte), Nicka (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny'ego (Colman Domingo) i Claude'a (Marco Calvani). W każdym odcinku na powierzchnię wypływają dawne problemy i rodzą się nowe napięcia. Ośmioodcinkowa seria, z których każdy trwa około pół godziny, została współtworzona, współprowadzona i napisana przez Tinę Fey.

Na Netflix od 1 maja

Star Wars: Tales of the Underworld

Trzecia antologia z serii "Tales of..." w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tym razem fabuła skupi się na historiach przemytników, łowców nagród, gangsterów i innych szemranych postaci, które próbują przetrwać i prosperować na obrzeżach prawa w różnych, często bezlitosnych środowiskach. Każdy odcinek lub seria odcinków ma przedstawiać nowe postacie i lokacje, oferując wgląd w życie tych, którzy operują w cieniu galaktycznej wojny i rządów Imperium lub Nowej Republiki. "Tales of the Underworld" ma rzucić nowe światło na znane i nieznane zakątki galaktyki, prezentując uniwersum "Gwiezdnych Wojen" z perspektywy jego najbardziej niebezpiecznych mieszkańców.

Na Disney+ od 4 maja

Family Guy - Głowa rodziny - 23. sezon

Ponownie zanurzamy się w absurdalnym i pełnym czarnego humoru świecie rodziny Griffinów z Quahog. radycyjnie, odcinki będą pełne popkulturowych odniesień, satyry społecznej, nieoczekiwanych zwrotów akcji i charakterystycznych dla serialu przerywników filmowych. Serial na pewno nie będzie stronił od komentowania bieżących wydarzeń społecznych i kulturowych w typowy dla "Family Guy" satyryczny i często kontrowersyjny sposób. Możemy również liczyć na powrót ulubionych postaci drugoplanowych.

Na Disne od 30 kwietnia

Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu

Gwiazda "Teda Lasso" wraca na scenę. Najnowszy stand-upowy program specjalny popularnego komika i aktora Bretta Goldsteina. W tym występie Goldstein dzieli się ze zgromadzoną publicznością swoimi przemyśleniami na różnorodne tematy, charakterystyczne dla jego inteligentnego i często autoironicznego stylu humoru. Tytuł sugeruje, że wieczór ten może być subiektywnie oceniany przez każdego z widzów, ale z pewnością aspiruje do bycia jednym z najbardziej zabawnych i pamiętnych doświadczeń.

Na Max od 28 kwietnia