Maj pełen niespodzianek. Codziennie coś nowego na Netflix!

Na polu seriali dramatyczno-komediowych pojawi się "Cztery pory roku" z gwiazdorską obsadą – Tiną Fey i Stevem Carellem. Produkcja ta opowiada o losach trzech zaprzyjaźnionych małżeństw, których wieloletnia tradycja wspólnych, kwartalnych wyjazdów staje pod znakiem zapytania, gdy jedno z nich decyduje się na rozwód. Serial ma ukazać, jak trudne bywa utrzymanie bliskich relacji w obliczu życiowych zmian.

Netflix na maj 2025 - nowe filmy i seriale

Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier jest polska odsłona globalnego hitu – "Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska." To pierwsze tego typu show w naszym kraju, w którym znani raperzy DZIARMA, Bedoes 2115 i Sokół wyruszą w podróż po Polsce w poszukiwaniu obiecujących talentów sceny hip-hopowej. Program ten to nie tylko gratka dla fanów rapu, ale także dla widzów ceniących sobie emocjonującą rywalizację i barwne osobowości. Castingi, rapowe bitwy, tworzenie własnych utworów i teledysków – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi staną uczestnicy walczący o główną nagrodę w wysokości pół miliona złotych. Co ciekawe, Pierwsze cztery odcinki pojawią się 14 maja, kolejne trzy 21 maja, a wielki finał zaplanowano na 28 maja.

Miłośnicy animacji z pewnością z niecierpliwością czekają na czwartą część antologii "Miłość, śmierć i roboty". Dziesięć nowych, krótkich historii zabierze widzów w fascynującą podróż po alternatywnych rzeczywistościach. Każdy odcinek, zrealizowany w charakterystycznym, nowatorskim stylu animacji, ma być mieszanką horroru, science fiction i humoru, gwarantując niezapomniane wrażenia wizualne i narracyjne.

Dla fanów kryminalnych historii Netflix przygotował serial "Dept Q". Stworzony przez scenarzystę i reżysera „Gambitu królowej”, serial przedstawia aroganckiego, ale genialnego policjanta z Edynburga, który staje na czele specjalnej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. W roli głównej wystąpi Matthew Goode. Kolejną intrygującą propozycją serialową jest "Syreny". Akcja tej produkcji rozgrywa się podczas jednego intensywnego weekendu w luksusowej nadmorskiej posiadłości rodziny Kellów. Serial zapowiadany jest jako wnikliwa, pełna seksapilu i czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasowych różnicach. W rolach głównych zobaczymy Julianne Moore i Meghann Fahy.

Wśród filmowych nowości warto zwrócić uwagę na "Ulicę Strachu: Królowa Balu", która zadebiutuje 23 maja. To kolejna odsłona popularnej serii horrorów, tym razem przenosząca widzów do 1988 roku i liceum w Shadyside, gdzie rywalizacja o tytuł królowej balu przybiera śmiertelny obrót. Dla miłośników mocnych thrillerów Netflix przygotował film "Czarna Wdowa", oparty na prawdziwych wydarzeniach. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny ujawnia mroczne sekrety z życia jego pozornie idealnej żony. Na maj zaplanowano premierę filmu Największa fanka, opowiadającego o aktorce, której kariera wisi na włosku z powodu internetowego bojkotu. W desperacji udaje się do Meksyku, aby spróbować ożywić swoją popularność, gdzie spotyka swoją obsesyjną fankę, co wywraca jej życie do góry nogami.

W kategorii dokumentów na uwagę zasługuje produkcja pt. "Szwacze"- nagrodzony film dokumentalny o więźniach z Missouri, którzy w ramach resocjalizacji projektują i szyją piękne kołdry dla dzieci z rodzin zastępczych. Z kolei serial dokumentalny "Amerykańska obława: Osama bin Laden", który zadebiutuje 14 maja, przedstawi kulisy polowania na jednego z najbardziej poszukiwanych ludzi na świecie, wykorzystując rzadkie materiały filmowe i wywiady z agentami CIA.

Nowości na Netflix w maju 2025 - kompletna lista