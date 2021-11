Takie rozwiązanie wcześniej udostępnili już Orange, Plus i T-Mobile, więc to dobra okazja do małego podsumowania z adresami formularzy do weryfikacji numerów IMEI smartfonów kupionych u tych operatorów.

Najważniejsza rzecz, o czym nie wszyscy jeszcze wiedzą - smartfony sprzedawane u operatorów są ich własnością do momentu uregulowania wszystkich rat. Tak więc z chwilą, gdy dany klient przestaje je spłacać, operatorzy mogą takiego smartfona zdalnie zablokować po numerze IMEI.

Niektórzy klienci kupują takie smartfony w abonamencie i wystawiają je na sprzedaż w internetowych serwisach - na Allegro czy OLX. W momencie, gdy przestają za nie płacić raty operatorowi, kupujący takie urządzenie może mieć nie lada problem. Warto więc przez zakupem smartfona z drugiej ręki sprawdzić go na stronach operatorów, potrzebujemy do tego tylko jego numeru IMEI. Uczciwy sprzedawca, który spłacił już takiego smartfona nie powinien mieć z tym żadnego problemu.

Windykacyjna blokada numeru IMEI w Orange

Orange na swoich stronach wyraźnie informuje o możliwości blokady smartfona, za którego nie są spłacane raty:

Sprzęt jaki kupiłeś na raty może być własnością Orange do czasu spłaty planu ratalnego, zgodnie z zapisami w Twojej umowie.

W przypadku braku wpłaty rat za urządzenie - mamy prawo do zdalnego zablokowania numeru IMEI. Blokada ta uniemożliwi korzystanie z usług telekomunikacyjnych na urządzeniu, również w sieci innych operatorów.

Blokada numeru IMEI zostanie automatycznie zdjęta, bez dodatkowych opłat, po uregulowaniu zaległych płatności. Maksymalnie to potrwa do 24 godzin.

Status prawny telefonu i blokady IMEI możesz sprawdzić na naszej stronie poprzez formularz - weryfikacja IMEI.

Po spłacie wszystkich rat otrzymasz pismo, że urządzenie jest już Twoją własnością.

Formularz weryfikacji numeru IMEI w Orange znajdziecie pod tym linkiem. Orange blokuje tylko smartfony kupione u tego operatora po 23.11.2020.

Windykacyjna blokada numeru IMEI w Plus

Plus wprowadzając podobny formularz do sprawdzania numeru IMEI, tak tłumaczył jego zastosowanie:

Plus uruchomił na swojej stronie internetowej specjalny formularz pozwalający na sprawdzenie czy sprzedane na raty urządzenie telekomunikacyjne stanowi nadal własność operatora. Specjalnie dla osób chcący kupić lub sprzedać na rynku wtórnym sprzęt telekomunikacyjny, Plus wprowadza mechanizm umożliwiający weryfikację jego własności i sprawdzenie czy urządzenie należy do operatora. Odbywa się to za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej i wystarczy podać numer IMEI sprawdzanego urządzenia oraz swój adres e-mail by otrzymać stosowną informację zwrotną.

Formularz Plusa do sprawdzenia numeru IMEI znajdziecie pod tym linkiem.

Windykacyjna blokada numeru IMEI w T-Mobile

Jeśli chcecie sprawdzić smartfona kupionego w T-Mobile, odpowiedni formularz do weryfikacji numeru IMEI danego urządzenia znajdziecie pod tym linkiem.

Windykacyjna blokada numeru IMEI w Play

No i jako ostatni operator Play, któremu również udało się w końcu stworzyć narzędzie online do weryfikacji, dostępne jest pod tym adresem.

Jakiś czas temu informowaliśmy o wprowadzeniu rozwiązania na nieuczciwych kupujących. W skrócie – możesz kupić telefon w niższej cenie i w łatwy sposób rozłożyć płatność na raty, ale jeśli ich nie spłacasz to możemy zablokować urządzenie. To uczciwe podejście, bo przy dobrej woli wszystkie strony są zadowolone. Co jednak w przypadku, gdy kupujący nie spłaca ustalonych wcześniej rat? Mamy możliwość zablokowania telefonu, przez co nie będzie mógł być używany do momentu dokonania płatności. Ostatnio udało się nam też uruchomić specjalne narzędzie, za pomocą którego możecie sprawdzić, czy dany telefon jest objęty taką blokadą.

Po wypełnieniu formularza dostępnego na wyżej podlinkowanej stronie, w rezultacie otrzymamy informację, albo o tym, iż za dane urządzenie nie spłacono jeszcze wszystkich rat i nadal jest własnością Play (więc może być w każdej chwili zablokowane przy braku płatności) albo zostało w pełni spłacone, ewentualnie nie zostało kupione w Play.

