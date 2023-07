Plus z najszybszym internetem mobilnym

Najnowsze wyniki raportu Speedtest.pl wskazują niekwestionowanego lidera internetu mobilnego w Polsce, którym jest Plus.

W poprzednim kwartale ranking SpeedTest.pl także wskazał Plusa jako najszybszego operatora internetu mobilnego, ale wtedy po raz pierwszy sieci udało się zwyciężyć także w zestawieniu ogólnym, a nie tylko 5G. Teraz Plus powtórzył te rezultaty, zajmując pierwsze miejsce w obydwu kategoriach: ogólnym pomiarze 3G/4G/5G oraz 5G. Poniższe wyniki powstały na podstawie około 813 tys. pomiarów obejmujących wszystkie technologie internetu mobilnego u wszystkich operatorów w Polsce.

Najszybszy internet mobilny w Polsce. Plus liderem

Operator Pobieranie (Mb/s) Wysyłanie (Mb/s) Ping (ms) Plus 51,6 11,0 37 T-Mobile 47,2 12,2 28 Play 46,0 13,4 29 Orange 44,4 11,7 28

Wykorzystanie osobnego pasma poprzez Plus przy transmisji danych przez sieć 5G daje operatorowi znaczną przewagę nad pozostałymi. W wynikach za II kwartał 2023 roku różnica wyniosła aż 62 Mb/s przy pobieraniu. Co ciekawe, jeśli chodzi o upload liderem jest Orange z minimalną przewagą nad drugim Play'em.

Który operator ma najszybszy internet 5G

Operator Pobieranie (Mb/s) Wysyłanie (Mb/s) Ping (ms) Plus 138,3 18,1 33 Play 76,1 28,4 24 Orange 71,2 28,3 25 T-Mobile 67,9 25,1 26

W połowie czerwca Plus wprowadził nowość nazwaneą 5G Ultra. Ta innowacja polega na połączeniu trzech różnych pasm częstotliwościowych - dwa pasma w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkową warstwę w technologii 4G (1800 MHz). Dzięki temu połączeniu, internet mobilny w sieci Plus stał się jeszcze szybszy, a wszyscy klienci Plusa, którzy znajdują się w zasięgu i posiadają odpowiednie urządzenie, mogą bezpłatnie korzystać z usługi 5G Ultra. Prędkość internetu 5G u innych operatorów minimalnie rośnie. Play, Orange i T-Mobile zanotowały wzrosty o około 6 Mb/s, ale to nadal rezultaty prawie o połowę niższe, aniżeli wyniki Plusa.

Oczywiście istnieje możliwość, że sytuacja ulegnie zmianie. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie aukcji na częstotliwości, które będą wykorzystywane do prawdziwej technologii 5G. Mam nadzieję, że ta aukcja rozpocznie się i zakończy jeszcze w tym roku. Po przeprowadzeniu aukcji, możliwe będzie wdrożenie pełnoprawnej sieci 5G, co przyniesie dalsze korzyści dla użytkowników. Będzie to jednak uzależnione od wyników aukcji i decyzji operatorów telekomunikacyjnych.