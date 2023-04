Który operator ma najlepszy internet mobilny i stacjonarny w Polsce

Jakość sieci mobilnych i stacjonarnych w Polsce

Mowa tu o parametrze Consistency, który to przekładając na nasz język, pokazuje w jakim odsetku pomiarów użytkownicy sieci poszczególnych dostawców osiągają minimalne wartości prędkości pobierania i wysyłania, a więc mogą się cieszyć akceptowalną wydajnością i jakością internetu.

I tak, w przypadku sieci mobilnych ta minimalna wartość dla pobierania wynosi 5 Mb/s, a wysyłania 1 Mb/s - wystarczająca do komfortowego oglądania filmów w jakości HD. Z kolei, dla sieci stacjonarnych i mobilnych 5G, odpowiednio 25 Mb/s i 3 Mb/s - wystarczająca do komfortowego oglądania filmów w jakości 4K.

Dostawca Dostępność minimalnych wartości T-Mobile 89.5% Orange 87.5% Play 82.1% Plus 80.7%

W przypadku sieci mobilnych, kolejność operatorów jest odzwierciedleniem liczby nadajników poszczególnych dostawców. T-Mobile razem z Orange mają w ramach spółki Networks! większość wspólnych nadajników (około 7% nadajników u obu operatorów nie jest współdzielonych) i jednocześnie sumarycznie najwięcej z wszystkich operatorów. Natomiast Play już w 2021 roku przegonił Plusa w liczbie nadajników (więcej o tym w tym wpisie).

Dostawca Dostępność minimalnych wartości UPC 89.1% Vectra 88.4% INEA 88.4% Netia 75.9% Orange 72.4%

Jeśli zaś chodzi o dostępność minimalnych prędkości internetu stacjonarnego, trudno mi doszukiwać się jakichś prawidłowości. Orange z największym zasięgiem światłowodów w Polsce znalazł się na ostatnim miejscu, ale być może w dół ciągnie jeszcze jego wyniki Neostrada.

Prędkość sieci stacjonarnych i mobilnych w Polsce

Niejako potwierdzeniem tego przypuszczenia są wyniki median prędkości pobierania, więc zaczniemy tu odwrotnie - od internetu stacjonarnego.

Dostawca Mediana prędkości pobierania UPC 214.34 Mb/s INEA 169.97 Mb/s Vectra 165.73 Mb/s Netia 93.76 Mb/s Orange 91.54 Mb/s

Widać tu niemal identyczną kolejność operatorów, co w przypadku pomiarów dostępności minimalnych wartości, do tego prędkości UPC i INEA czy Vectra są iście światłowodowe, z kolei przy Netia i Orange nie przekraczają nawet 100 Mb/s.

W przypadku internetu mobilnego, zaczniemy natomiast od median prędkości w zasięgu 5G, bo ich wynik z kolei jest naturalną konsekwencją kolejności w rankingu ogólnym dla każdej technologii 2G/3G/4G/5G.

Dostawca Mediana prędkości pobierania 5G Plus 155.19 Mb/s Orange 65.71 Mb/s T-Mobile 62.69 Mb/s Play 59.84 Mb/s

Plus w zasięgu 5G dystansuje pozostałych operatorów, z uwagi na zastosowanie osobnego pasma dla użytkowników sieci nowej generacji - klienci pozostałych operatorów korzystają z pasma współdzielonego pomiędzy użytkowników 4G i 5G.

Dostawca Mediana prędkości pobierania Plus 47.79 Mb/s T-Mobile 46.90 Mb/s Orange 45.48 Mb/s Play 39.25 Mb/s

Tym samym, to Plus jest zwycięzcą również rankingu ogólnego, dla pomiarów prędkości wykonanych w każdej dostępnej technologii sieci mobilnych.



Na koniec zerknijmy na marcowe mediany z wszystkich pomiarów u każdego z operatorów - w przypadku internetu mobilnego Polska plasuje się w nich na 44 miejscu w rankingu światowym, a w przypadku internetu stacjonarnego na 30.

