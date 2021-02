Zasięg 5G Plusa dociera dziś do ponad 7 milionów osób mieszkających we wszystkich 16 województwach, a do końca tego roku obejmie ponad 11 milionów mieszkańców Polski.

Aby móc korzystać z nowej technologii, musimy być w posiadaniu urządzenia obsługującego 5G. Jak podaje Plus, z dziesięciu najpopularniejszych w sprzedaży smartfonów w minionym miesiącu, prawie połowa to modele umożliwiające korzystanie z 5G. Najpopularniejszym był Realme 7 5G, na trzecim i czwartym miejscu znalazły się odpowiednio Motorola Moto G 5G i Samsung Galaxy A51 5G, w czołówce pojawił się też OPPO – Reno 4 Z 5G.

Sprawdziłem na stronie Plusa najpopularniejszy model Realme 7 5G, rzeczywiście kosztuje on poniżej 1000 zł, a dokładniej 997,92 zł lub w 24 ratach 0% po 41,58 zł miesięcznie + 1 zł na start.

Cena smartfona jest niezmienna, niezależnie od wybranego abonamentu, więc do tego kosztu należy doliczyć dowolny plan dedykowany nowej technologii 5G. Plus ma tu 3 abonamenty 5G, w cenie 60 zł, 90 zł lub 120 zł z limitem transferu danych na poziomie odpowiednio 25 GB, 100 GB i 150 GB. Oczywiście w pakiecie pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz dostęp do Tidala na cały okres umowy. W przypadku wyboru abonamentu 5G w Plush (50 GB), jego koszt wynosi 60 zł. Z kolei w ofercie na kartę 30 zł (30 GB), ale tu dostęp do 5G jest tylko do 31 marca 2021 roku.

Dla przypomnienia, w Orange przez pierwsze dwa tygodnie stycznia sprzedaż smartfonów 5G wynosiła 14%. Najpopularniejszym był Samsung Galaxy S20 FE 5G.

