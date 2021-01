I tak, w planie za 60 zł miesięcznie dostępna będzie paczka 25 GB danych, za 90 zł 100 GB, a za 120 zł aż 150 GB danych do wykorzystania w miesiącu. W każdym z planów, po wykorzystaniu limitu transferu, prędkość internetu zostanie obniżona do 1 Mb/s.

W opcji przeniesienia numeru do Plusa od innego operatora, klienci dostaną 4 miesiące bez płacenia za powyższe abonamenty.

Nowy abonament internetowy dla klientów indywidualnych w Plus

W przypadku ofert internetowych do wyboru będziemy mieli dwa plany. Pierwszy z limitem 500 GB do wykorzystania w miesiącu za 100 zł, a drugi z 1 TB za 200 zł miesięcznie. Tutaj również po osiągnięciu limitu będziemy mogli korzystać nadal z dostępu do sieci, ale z ograniczeniem prędkości do 1 Mb/s.