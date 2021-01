W celu zobrazowania, jak bardzo zmieniła się oferta Plush, zestawię zmiany w porównaniu z poprzednią jej wersją.

Nowa oferta na abonament bez zobowiązania w Plush

Do tej pory w Plush mogliśmy skorzystać z dwóch planów bez zobowiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Za 10 zł z nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS, płatnymi rozmowami i 1 GB transferu danych oraz za 25 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych. Przy czym sam transfer danych po 24 miesiącach zwiększał się do 20 GB – bonus za lojalność. Dodatkowo do konta przypisane było 10 GB co miesiąc na transfer do YouTube i Tik Toka.

W nowej ofercie Plush znika abonament za 10 zł, a drugi plan drożeje do 30 zł miesięcznie. Pozostają w nim nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, ale zwiększa się transfer danych do 15 GB w miesiącu na start, a po 12 miesiącach do 25 GB (5 GB co pół roku).

Bez zmian też pozostaje dodatkowe 10 GB na YouTube i Tik Tok oraz darmowy transfer do serwisów i komunikatorów należących do Facebooka.

Nowa oferta na abonament na 24 miesiące w Plush

W ofercie z zobowiązaniem na 2 lata z kolei dostępny był jeden plan za 25 zł, w ramach którego mogliśmy korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych. Do tego podobnie jak w ofercie bez zobowiązania pakiet Video i Social Free.

W nowej ofercie z zobowiązaniem dostępne są teraz dwa plany. Pierwszy to kopia poprzedniej oferty, z tym że będzie droższa – 30 zł, ale dochodzi tu też 5 GB transferu danych. Drugi nowy plan w ofercie kosztuje 60 zł i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i aż 50 GB transferu danych. Z bonusów w cenie abonamentu dochodzi tu dostęp do 5G przez cały okres umowy oraz do muzycznego serwisu streamingowego Tidal (o wartości 19,99 zł miesięcznie), również na 2 lata.

Nowa oferta internetu mobilnego bez zobowiązania w Plush

W poprzedniej ofercie na internet mobilny bez zobowiązania można było wybierać pomiędzy dwoma planami za 25 zł i 30 zł, w którym dostępne było odpowiednio 20 GB i 40 GB transferu danych. Transfer ten zwiększał się po roku o 80 GB w obu planach.

W nowej ofercie zostaje już tylko plan za 30 zł, a więc nie będzie drożej, podobnie na start zostaje tu do wykorzystania 40 GB.

Gorzej wyglada już jednak bonus za staż. Wcześniej można było tu dobić do 120 GB transferu w miesiącu, w nowej ofercie transfer ten jedynie podwaja się do 80 GB. Na pocieszenie można tu dobrać dwa abonamenty, wtedy cena za każdy wyniesie po 25 zł, razem 50 GB i po roku na obu kartach będzie 160 GB do wykorzystania. Zresztą w każdym z wymienionych wyżej nowych planów dostępna jest opcja obniżenia ceny za każdą kartę SIM o 5 zł, jeśli wykupujemy od 2 do 5 kart SIM.

Jeśli chodzi o dostęp do 5G w ofercie internetu mobilnego w Plush, można z niego korzystać w cenie abonamentu 30 zł do 31 marca 2021 roku, czyli podobnie jak w ofercie na kartę w Plus. Na dziś dostęp do 5G Plusa aktywny jest przez cały okres umowy w nowej ofercie na abonament głosowy w Plus, na internet mobilny w Plus oraz w planie za 60 zł miesięcznie w nowej ofercie Plush.