Samsung Galaxy S20 FE 5G w abonamencie Orange

Orange ma tylko jeden plan z dostępem do 5G – Plan Mobilny 75 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 70 GB transferu danych). W abonamencie tym Samsung Galaxy S20 FE 5G kosztuje 0,00 zł na start i później w 24 ratach po 130,00 zł. Razem za sam sprzęt zapłacimy więc 3 120,00 zł, czyli niewiele taniej niż w sklepie.

Samsung Galaxy S20 FE 5G – Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 75 5G + Samsung Galaxy S20 FE 5G 75,00 zł 0,00 zł 130,00 zł 24 50,00 zł 4 970,00 zł Samsung Galaxy S20 FE 5G na Allegro na raty 0% + Orange na kartę 5G 39,00 zł 0,00 zł 159,95 zł 20 0,00 zł 4 135,00 zł Różnica 835,00 zł

Tańszą opcją w zasięgu 5G Orange będzie tu więc oferta na kartę za 39 zł. Łącznie po dwóch latach zapłacimy w tej opcji o ponad 800 zł mniej.

Samsung Galaxy S20 FE 5G w abonamencie Play

W Play najtańszy abonament z dostępem do 5G to Play SOLO M za 55 zł, ale korzystniej wychodzi ten smartfon w abonamencie „smartfonowym” – w Play SOLO L za 75 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 70 GB transferu danych) kosztuje on na start 799 zł i później w 24 ratach po 80 zł. Razem po dwóch latach za sam sprzęt zapłacimy tu 2 799,00 zł, czyli sporo taniej niż w sklepie.

Samsung Galaxy S20 FE 5G – Play Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play Solo L 5G + Samsung Galaxy S20 FE 5G 75,00 zł 799,00 zł 80,00 zł 24 50,00 zł 4 569,00 zł Samsung Galaxy S20 FE 5G na Allegro na raty 0% + Play na kartę 5G 35,00 zł 0,00 zł 159,95 zł 20 0,00 zł 4 039,00 zł Różnica 530,00 zł

Play ma tańszą ofertę na kartę z dostępem do 5G za 35 zł, więc tu różnica jest też niższa w porównaniu z Orange – ponad 500 zł na korzyść oferty bez zobowiązania i kupno tego smartfona na Allegro.

Samsung Galaxy S20 FE 5G w abonamencie Plus

Wraz z nową ofertą Plusa pod 5G (Plus nie różnicuje ceny smartfonów w zależności od wybranego abonamentu), najtańszy abonament z dostępem do 5G to ten za 60 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 25 GB transferu danych). Na start za Samsung Galaxy S20 FE 5G zapłacimy tu 199 zł na start i później 24 raty po 133 zł, co daje łącznie 3 391,00 zł, czyli drożej niż w sklepie.

Samsung Galaxy S20 FE 5G – Plus Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Abonament 5G + Samsung Galaxy S20 FE 5G 60,00 zł 199,00 zł 133,00 zł 24 0,00 zł 4 831,00 zł Samsung Galaxy S20 FE 5G na Allegro na raty 0% + Plus na kartę 5G 30,00 zł 0,00 zł 159,95 zł 20 0,00 zł 3 919,00 zł Różnica 912,00 zł

W alternatywnej opcji bez zobowiązania w zasięgu sieci 5G Plus, mamy ofertę na kartę za 30 zł (w ramach promocji dostęp do 5G do 31.03.2021 roku). W tym przypadku różnica jest największa, nieco powyżej 900 zł.

Samsung Galaxy S20 FE 5G w abonamencie T-Mobile

T-Mobile aktualnie na stronie ma w ofercie sprzedaży tylko Samsung Galaxy S20 FE bez obsługi 5G.