Motorola Edge 40 właśnie trafiła do oferty operatora sieci Plus. Smartfon dostępny jest w nieoprocentowanych ratach, co w połączeniu z jedną z dostępnych ofert abonamentowych czyni wartą rozważenia propozycję. Co oferuje najnowszy smartfon w ofercie marki Motorola?

Motorola Edge 40 to kolejna propozycja od tego producenta, jaka znalazła się w ofercie Plusa. Tym razem mamy do czynienia z urządzeniem ze średniej półki cenowej. Oto co otrzymamy w zamian za niecałe 3000 złotych, bo właśnie tyle nowa Motorola Edge 40 kosztuje.

Motorola Edge 40: co potrafi ten smartfon?

Jak czytamy w specyfikacji technicznej urządzenia, Motorola Edge 40 korzysta z układu SoC MediaTek Dimensity 8020. To procesor dysponujący wsparciem dla łączności 5G, co pozwoli w pełni wykorzystać możliwości sieci operatora. Producent wyposażył ten smartfon w wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala, z częstotliwością odświeżania 144 Hz.

Podstawowy aparat smartfona Motorola Edge 40 ma rozdzielczość 50 megapikseli, a kamerka do selfie 32 megapikseli. Baterię o pojemności 4400 mAh można naładować przy pomocy szybkiej ładowarki bezprzewodowej o mocy 68 W. Dzięki temu pełne ładowanie trwa zaledwie 39 minut.

Motorola Edge 40 oferuje 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane użytkownika.

Ile kosztuje Motorola Edge 40 w Plusie?

Zgodnie z obowiązującym cennikiem Motorola Edge 40 kosztuje 2999 złotych. Można kupić ją również w 12 nieoprocentowanych ratach, gdzie opłata na start to 299 złotych, a kolejne raty wynoszą 225 złotych. Operator sieci Plus sugeruje, by do telefonu wybrać jeden z poniższych abonamentów, pozwalających na korzystanie z łączności 5G:

S za 39 zł/mies. z pakietem 6 GB miesięcznie,

M za 59 zł/mies. z pakietem 50 GB miesięcznie,

L za 79 zł/mies. z pakietem 120 GB miesięcznie,

XL za 99 zł/mies. z pakietem 250 GB miesięcznie.

Wybierając jeden z powyższych abonamentów można również skorzystać z promocyjnego dostępu do serwisu VoD Disney+. W ramach promocji można korzystać z biblioteki serwisu za darmo przez okres jednego roku.