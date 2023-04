Cztery abonamenty do wyboru w Plusie - wybierz najlepszy dla siebie

Już od kilku lat w ofercie abonamentowej Plusa, w każdym planie - nawet najtańszym, mamy zawarte nielimitowane rozmowy komórkowe oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE. Różnią się one ceną rzecz jasna liczbą gigabajtów i to ten parametr - w zależności od naszych potrzeb i zużycia, będziemy rozpatrywać przy wyborze najlepszego planu dla siebie.

Prędkość internetu mobilnego od Plusa

Zanim jednak przejdziemy do konkretnych pakietów, równie ważną kwestią co liczba gigabajtów jest prędkość przesyłu danych. Oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości, w każdym planie abonamentowym, mamy zagwarantowany dostęp do internetu 5G, a ten dzięki zastosowaniu przez Plusa osobnego pasma dla tej sieci nowej generacji, pozwala na świetne osiągi, co potwierdzają wszystkie rankingi prędkości i jakości sieci mobilnych, opublikowane w ostatnich latach.

Źródło: SpeedTest.pl

Z kolei, według danych Ookla satysfakcjonująca dla użytkowników prędkość pobierania danych internetu wynosi ponad 100 Mb/s, a wysyłania - ponad 10 Mb/s, co pozwala pobierać strumieniowo filmy w wysokiej rozdzielczości 4K (HD) na kilka urządzeń, ściągać duże pliki do pracy lub grać w gry multiplayer - również korzystając z sieci udostępnionej z telefonu, czyli z hotspotu (tetheringu).

Próg takiej prędkości znacznie przekracza sieć 5G Plusa, gdzie średnia prędkość pobieranych danych wynosi około 140 Mb/s, a wysyłanych niemal 20 Mb/s.

Abonament w Plusie S za 39 zł/mies.

Przechodząc już do samych abonamentów, najtańszy z nich kosztuje 39 zł miesięcznie i pozwala na korzystanie z internetu mobilnego w smartfonie z limitem 6 GB w miesiącu.

Pakiet ten będzie najlepszy dla osób, które dużo rozmawiają przez telefon i wysyłają wiadomości SMS/MMS, ale tylko w niewielkim stopniu korzystają z dostępu do sieci - będzie to komfortowe przeglądanie stron, sieci społecznościowych, sprawdzanie poczty elektronicznej czy rozmowy tekstowe ze znajomymi na komunikatorach.

Natomiast do regularnego pobierania aktualizacji bezpieczeństwa, systemu czy posiadanych na smartfonie aplikacji i gier, lepiej podłączyć się do WiFi z internetem stacjonarnym.

Abonament w Plusie M za 59 zł/mies.

Decydując się na pakiet za 59 zł miesięcznie, możemy liczyć na 50 GB w miesiącu.

Taki limit pozwala już na aktywność w sieci w postaci słuchania podcastów czy muzyki w serwisach streamingowych, ale też i na oglądanie filmików na TikToku, Instagramie czy na YouTube.

Uwzględniając tylko średnią jakość 480p, filmy w takiej rozdzielczości zużywają na godzinę około 480-880 Mb - tak więc 50 GB powinno spokojnie wystarczyć na obejrzenie kilkudziesięciu godzin treści ulubionych twórców miesięcznie. Natomiast podczas słuchania muzyki zużywamy od 40 Mb do 5 GB na godzinę w zależności od jakości dźwięku. W przypadku standardowej jakości dźwięku będzie to około 144 Mb/h.

Podsumowując więc, limit 50 GB w miesiącu w Planie M wystarczy nam na 3 godziny przeglądania treści w przeglądarce, 3 godziny muzyki i 2 filmy w standardowej jakości dziennie.

Abonament w Plusie L za 79 zł/mies.

Plan L w Plusie - za 79 zł miesięcznie, to 120 GB internetu. Pakiet ten sprawdzi się idealnie dla osób, które na wyjazdy weekendowe czy urlopowe nie chcą zaopatrywać się w dodatkowe urządzenia i dodatkowe pakiety internetu mobilnego, a w to miejsce wykorzystują smartfona jako routera - a więc wspomniany już wcześniej hotspot (tethering). Z takiego rozwiązania w zasięgu 5G od Plusa bez problemu skorzysta nawet kilka urządzeń bliskich czy znajomych.

Tak duży pakiet GB umożliwia też oczywiście odtwarzanie filmów czy słuchanie muzyki w lepszej jakości. Przekładając to znowu na konkretne zużycie, oglądając filmiki YouTube lub filmy czy seriale na Disney+ (w prezencie na rok dla klientów Plusa) w jakości HD zużyjemy przy jakości 720p – od 1,2 do 2,7 GB na godzinę oglądania, a w przypadku FullHD 1080p – od 2,5 do 4,1 GB na godzinę. W przypadku słuchania muzyki w bezstratnej jakości, dostępnej w serwisie TIDAL (za darmo na rok dla klientów Plusa) - jakość HiFi (1411 kb/s), zużyjemy 635 Mb na godzinę.

Przy takim wykorzystaniu gigabajtów, przy założeniu, iż oglądamy jeden odcinek serialu w jakości FullHD dziennie, przez cały miesiąc zużyjemy około 90 GB, a więc abonament w Plusie L da nam jeszcze zapas na inne aktywności w sieci.

Jeśli oglądamy więcej niż godzinę dziennie, to pakiet 120 GB w miesiącu, pozwoli na odtwarzanie video w jakości HD przez aż 15 godzin dziennie, 15 godzin słuchania muzyki w jakości HiFi czy 15 godzin rozmów w aplikacji Teams.

Abonament w Plusie XL za 99 zł/mies.

Wkraczamy już na najwyższy poziom konsumpcji treści w internecie na smartfonie. Abonament w Plusie XL za 99 zł miesięcznie, to aż 250 GB w miesiącu.

Osoby wybierające ten pakiet, z pewnością nie muszą się martwić o zużycie gigabajtów i bez przeszkód mogą codziennie oglądać filmy (a nawet zamieszczać własne filmy oraz streamy w sieci), słuchać muzyki czy grać poza domem w wymagające gry mobilne typu Marvel Snap czy Pokemon GO.

Przykładowo, popularny Fortnite na Androidzie zużywa ok. 8 Mb, tylko podczas jednej 15-minutowej sesji, co daje około 30-50 Mb na godzinę podczas grania w gry mobilne. Tak więc najwyższy abonament w Plusie XL pozwala na oglądanie filmów w jakości FullHD godzinę dziennie, ale też godzinę grania w gry i ich stremowania każdego dnia, 21 dni pracy zdalnej (godzinne wideokonferencje, kilkadziesiąt maili, kilkanaście grafik i plików pdf przesyłanych dziennie).

Jak sprawdzić swoje własne zużycie gigabajtów?

Znamy już abonamenty i ich limity, więc aby wybrać najlepszą opcję dla siebie, musimy jeszcze poznać własne zużycie GB w miesiącu. Przykładowe aktywności i ich zużycie wyglądają następująco:

Aktywność Rozmiar danych 1 e-mail (bez załączników) 20KB 1 e-mail (ze standardowymi załącznikami) 300KB 1 min. surfowania po Internecie 250KB (15MB/godz.) 1 pobrany utwór 20KB 1 Przesłanie zdjęcia 11,7MB 1 min wideo w 480p 11,7 MB (700 MB/godz.) 1 min wideo HD 41,7 MB (2500 MB/godz.) 1 min wideo 4K 97,5 MB (5850 MB/godz.) 1 min gier online 500KB (32MB/godz.)

Jednak najlepsze i najbardziej miarodajne zużycie znajdziemy we własnych smartfonach. Najczęściej dostępne są one w ustawieniach sieci komórkowej.



Po uprzednim wyzerowaniu statystyk, najlepiej pierwszego dnia danego miesiąca, po 31 dniach uzyskamy całościowe zużycie transferu danych, w ten sposób określimy jaki limit i jaki abonament będzie dla nas najkorzystniejszy, no i wystarczający.

W moim przypadku, byłby to abonament Plus M za 59 zł miesięcznie i taki pakiet osobiście polecam, nawet jeśli zużywacie nieco więcej transferu danych. Z tej prostej przyczyny, iż na wyższy pakiet zawsze możecie przejść - w każdej chwili obowiązywania umowy. W ten sposób możemy - po miesiącu korzystania z abonamentu M i sprawdzeniu miesięcznych statystyk wykorzystania, zadecydować czy jest on dla nas wystarczający, czy jednak potrzebujemy przejść na wyższy abonament.