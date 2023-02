Plus uruchomił w tym tygodniu program Plus Odkup dla fanów marki Apple, dzięki któremu mogą oni odsprzedać operatorowi starszego smartfona, na przykład iPhone 12 i w rozliczeniu kupić znacznie taniej nowy model iPhone 14.

Ostatnio sporo uwagi poświęcamy usługom wynajmów smartfonów, w miejsce ich kupna. Często okazuje się przy tym, że mimo coraz droższych nowych modeli, i tak nadal bardziej opłaca się ich zakup we własnym zakresie, później ich sprzedaż i kupno nowego modelu.

Jak to się przedstawia w przypadku programu Plus Odkup? Wystarczy przynieść do salonu Plusa swoje starsze urządzenie iPhone (od iPhone 7 w górę), konsultant korzystając ze specjalnej aplikacji wyceni je, a uzyskaną kwotę za niego klient będzie mógł przeznaczyć na pokrycie rat za nowy sprzęt.

Dodatkową zachętą do skorzystania z nowej propozycji Plusa jest wyjątkowo atrakcyjna, promocyjna cena modeli iPhone z serii 13 i 14, których okres spłaty rozłożony jest na 36 miesięcy. Klienci korzystający z oferty Plus Odkup, mogą wybrać nowego iPhone 14 128 GB, iPhone 14 256 GB, iPhone 14 Plus 128 GB, iPhone 14 Plus 256 GB w cenie obniżonej o 750 złotych lub iPhone 13 mini 128 GB, iPhone 13 128 GB, iPhone 13 256 GB, iPhone 13 512 GB taniej o 450 złotych.

Plus podaje w swoim komunikacie, iż za takiego iPhone 12 256 GB - w dobrym stanie, możemy otrzymać 1,9 tys. zł. Sprzedając go Plusowi za tę kwotę i w rozliczeniu biorąc nowego iPhone 14 128 GB - za nowy sprzęt zapłacimy w Plusie 4 999 zł, minus 1 900 zł za iPhone 12, daje nam kwotę 3 099 zł.



W tabelce Plusa, przy tym modelu jako standardową cenę widzimy kwotę 5 749 zł - tyle ten model kosztuje u tego operatora, ale policzmy to dla utrudnienia z ceną rynkową. W sklepie Apple iPhone 14 kosztuje aktualnie 5 199 zł, a używany iPhone 12 na Allegro można kupić za około 2,5 tys. zł. Tak więc decydując się na samodzielną sprzedaż starego i kupno nowego iPhone, nowy iPhone 14 kosztowałby nas 2 699 zł, czyli tylko około 400 zł mniej niż w Plusie.



Wydaje się to akceptowalnym kosztem, dzięki któremu nie musimy bawić się w sprzedaż starego urządzenia, unikając tym samym ewentualnych problemów, które to potrafią się mnożyć przy wystawieniu takiego używanego sprzętu na wybranych platformach sprzedażowych.

Źródło: Plus.