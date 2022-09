iPhone 14 za drogi? Spokojnie, są przecież starsze modele

Ceny nowych smartfonów Apple potrafią zwalić z nóg. Po zapowiedzi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max wielu potencjalnie zainteresowanych zakupem uznało, że w tej cenie to sprzęt dla nich zbyt kosztowny. Apple nie trzyma w swojej ofercie zbyt długo starszych modeli, bo kanibalizowałyby ich najświeższe sprzęty. Ale na szczęście można je wciąż kupić w polskich sklepach.

Dla wielu dostęp do najnowszego modelu iPhone nie jest wcale priorytetem. Dzięki wieloletniemu wsparciu urządzeń przez producenta i doskonałej optymalizacji — modele sprzed lat wciąż doskonale się sprawdzają. A poza tym wciąż są bramką do ekosystemu usług firmy — i nawet model debiutujący kilka lat temu kupiony dzisiaj spokojnie posłuży nam przez kilka kolejnych sezonów.

Jeśli nie iPhone 14 to co? Przegląd starszych modeli smartfonów Apple, które wciąż możesz kupić

iPhone 11 nie bez powodu sprzedawał się jak świeże bułeczki. Kiedy jesienią 2019 urządzenie trafiło na rynek, klienci tłumnie ruszyli do sklepów po ten właśnie model. Był znacznie tańszy od wariantu Pro, większy niż "podstawowy" z droższych modeli a przy tym cenowo był na tyle przystępny, że rozkochał w sobie wielu. Klienci wybierający ten właśnie wariant musieli liczyć się jednak z jednym ustępstwem, które okazało się dla milionów ludzi bez znaczenia. Chodzi o ekran, który w iPhone 11 jest panelem LCD o rozdzielczości 1792 x 828 px, a nie OLED. Jednak szeroka gama kolorów do wyboru (biały, czarny, czerwony, purpurowy, zielony, żółty) sprawiały, że każdy mógł wśród nich znaleźć wariant, który wyjątkowo przypadnie mu do gustu. To sprzęt który mimo tego iż debiutował już kilka lat temu - wciąż działa sprawnie, bez opóźnień — i zakupiony dzisiaj spokojnie posłuży jeszcze przez kilka lat. Ceny iPhone 11 startują obecnie od 2799 zł.

W 2020 Apple zdecydowało się na wielki redesign swoich smartfonów. iPhone 12 jest pierwszy modelem który powrócił do kanciastej formy, która towarzyszy smartfonom Apple po dziś dzień. Napędzany układem Apple A14 Bionic smartfon dostępny jest w trzech wariantach wbudowanej pamięci: 64 GB, 128 GB oraz 256 GB. Podobnie jak jego poprzednik, iPhone 12 oferuje 4 GB pamięci RAM oraz aparat szerokokątny i ultraszerokokątny 12 MP. To także pierwszy z dwóch modeli, który w swojej standardowej linii doczekał się także mniejszego wariantu - iPhone 12 Mini, z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Podobnie jak iPhone 11, ten również sprzedawany był w całej gamie kolorów. W tych modelach klienci mogą wybierać między czarnym, białym, czerwonym, fioletowym, zielonym i niebieskim. Poza rozmiarem, ekranem OLED i nowym procesorem - jedną z najważniejszych zmian w tej generacji była łączność 5G. Ceny iPhone 12 startują obecnie od 4299 zł.

iPhone 13 to zeszłoroczny model, którego sercem jest układ Apple A15 Bionic — dokładnie ten sam, z którego korzysta również tegoroczna wersja urządzenia. Podobnie jak iPhone 12 oraz iPhone 14 — ten wariant zamknięty został w podobnej obudowie — tym razem dostępny jest w kolorach: zielonym, różowym, niebieskim, księżycowa poświata oraz czerwonym w ramach akcji Product RED. Z porównaniem do poprzednika — ma on jaśniejszy wyświetlacz OLED (oferujący do 800 nitów, poprzednik zaś maksymalnie oferował 625 nitów). W tym modelu możemy też skorzystać z dwóch wirtualnych kart eSIM. Sporo zmieniło się także w aparatach — bo choć wciąż mowa o matrycach 12 mega pikseli, tutaj możemy liczyć na blisko 50% więcej światła. Miłośnicy filmowania smartfonem bez wątpienia dostęp do trybu filmowego. Zaś wszyscy, bez wyjątku, będą zadowoleni z większej baterii. To także drugi, i na tę chwilę ostatni, z modeli, który doczekał się wariantu mini - oferującego dokładnie te same opcje, ale z mniejszym ekranem i w niższej cenie. Ceny iPhone 13 startują obecnie od 4999 zł.

Wpis powstał przy współpracy z RTV Euro AGD