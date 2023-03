Plus jako trzeci z operatorów „wielkiej czwórki” zdecydował się dziś na udostępnienie nowej oferty abonamentowej - komórkowej, internet światłowodowy i internet mobilny. Podobnie do pozostałych, mamy tu ponownie zastosowaną zasadę przy konstrukcji nowej oferty - więcej za więcej.

Na wstępie informacja ogólna - Plus wraz z nową ofertą abonamentową ogłosił, iż wszyscy klienci tego operatora mogą już korzystać z dostępu do 5G - zarówno klienci ofert abonamentowych, jak i na kartę i internetu mobilnego.

Nowa oferta na abonament głosowy w Plus

Plus po raz pierwszy zdecydował się na wprowadzenie nazewnictwa dla poszczególnych planów abonamentowych. Wraz z wejściem w życie nowej oferty będą to plany S, M, L oraz XL.

Do tej pory były to po prostu pakiety Plus Abonament: za 35 zł miesięcznie (rok Disney+), za 55 zł, 65 zł i 85 zł miesięcznie (dwa lata Disney+), zawierające limit transferu danych - 4 GB, 60 GB, 120 GB i 240 GB.



Po nowemu będzie to 39 zł, 59 zł, 79 zł i 99 zł miesięcznie, zawierające odpowiednio 6 GB, 50 GB, 120 GB i 250 GB - do tego w każdym planie w prezencie będzie dostęp do Disney+ na rok. Samą umowę na abonament również będzie można podpisać na rok.



W ofercie rodzinnej dostępne będą trzy plany abonamentowe: M, L i XL, przy drugim i kolejnym numerze na koncie, zapłacimy za nie odpowiednio 20 zł mniej - 29 zł miesięcznie, 30 zł mniej - 49 zł miesięcznie i aż 40 zł mniej - 69 zł miesięcznie.

Tańsze światłowody w ofercie łączonej

Również na dostępie do internetu stacjonarnego będzie można zaoszczędzić w ofercie łączonej. Posiadacze telewizji Polsat Box za minimum 30 zł miesięcznie lub abonamentu komórkowego - minimum M za 59 zł miesięcznie, za światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s zapłacą tylko 19 zł miesięcznie. Poza ofertą łączoną będzie to koszt 49 zł miesięcznie.



Za wyższe limity prędkości koszt miesięczny będzie wynosił:

do 600 Mb/s - 29 zł miesięcznie (oferta łączona) lub 59 zł miesięcznie (sam internet)

do 1 Gb/s - 39 zł miesięcznie (oferta łączona) lub 69 zł miesięcznie (sam internet)

Tańszy internet mobilny w ofercie łączonej

Podobny mechanizm obniżki na inne usługi, dostępny będzie w ofercie na internet mobilny. Dla posiadaczy telewizji Polsat Box za minimum 30 zł miesięcznie lub abonamentu komórkowego za 59 zł miesięcznie, koszt pakietu internetu domowego 5G z limitem 200 GB w miesiącu wyniesie 19 zł. Poza ofertą łączoną będzie to 100 GB za 49 zł.



Za wyższe limity transferu, koszt ten będzie wynosił:

limit 300 GB za 29 zł (oferta łączona), 150 GB za 59 zł (sam internet mobilny)

limit 400 GB za 39 zł (oferta łączona), 200 GB za 69 zł (sam internet mobilny)

Nowa oferta Plusa dostępna ma być na stronie i w pozostałych kanałach sprzedaży od 8 marca. Warto tu zwrócić uwagę jeszcze na znany już z nowych ofert T-Mobile i Orange, mechanizm podwyższenia abonamentu o 10 zł po upłynięciu okresu oznaczonego w umowie. Także przed końcem umowy trzeba tu koniecznie pamiętać o kontakcie z operatorem i wynegocjowaniu nowych warunków i nowej umowy. Innymi słowy - umowy na czas nieokreślony będą teraz droższe o 10 zł z automatu.

Źródło: Plus.