Nowy pakiet w Plus na kartę - do zgarnięcie aż 9000 GB

Plus poinformował dziś o udostępnieniu nowego pakietu w swojej ofercie na kartę, tym samym już u każdego z operatorów, najdroższy będzie kosztował 45 zł miesięcznie.

Oferta na kartę w Plus

W ofercie Plus na kartę dostępne były do tej pory trzy pakiety - one się nie zmieniają - ani w cenie, ani w zawartości.

Pakiet za 30 zł miesięcznie, oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS, zawiera limit transferu danych na poziomie 30 GB i w promocji na pierwszy rok 1500 GB - 12 x 100 GB co 30 dni oraz na koniec 300 GB bonusu, za nieprzerwane korzystanie z tego pakietu przez 12 miesięcy.

Pakiet za 35 zł i 40 zł z kolei, to odpowiednio 40 GB transferu danych i 50 GB oraz 6400 GB na rok - 900 GB na start i 500 GB co 30 dni.

Nowy pakiet w ofercie na kartę Plus

Nowy pakiet, który pojawił się dziś w ofercie na kartę w Plusie kosztuje 45 zł miesięcznie i zawiera limit na poziomie 100 GB oraz w promocji na rok 9000 GB - 750 GB co 30 dni.

Aby otrzymać aż 9000 GB, po kupieniu i aktywowaniu startera, wystarczy doładować konto kwotą 22,50 zł i aktywować nowy cykliczny pakiet 100 GB wraz ze zgodą na otrzymywanie treści marketingowych. Dzięki temu przyznane zostanie 750 GB, które użytkownik będzie otrzymywał przez kolejnych 12 miesięcy co 30 dni. Łącznie, daje to 9000 GB. Warunkiem jest korzystanie z pakietu 100 GB przez rok. Co ważne, niewykorzystane gigabajty nie przepadają.

Dla nowych klientów przez pierwsze dwa miesiące - pakiet 100 GB dostępny będzie za połowę ceny – 22,50 zł. Nowy pakiet wraz z promocją 9000 GB na rok, aktywować mogą też obecni klienci Plus na kartę.

Porównując to jeszcze z już dostępnymi pakietami w ofertach na kartę w tej cenie u pozostałych operatorów infrastrukturalnych - Orange, Play i T-Mobile:

w Orange, pakiet za 45 zł zawiera 150 GB transferu danych i w promocji na rok 8200 GB,

w Play, pakiet za 45 zł zawiera 200 GB transferu danych i w promocji na rok 8400 GB,

w T-Mobile, pakiet za 45 zł zawiera 60 GB transferu danych i w promocji na rok 7200 GB.

