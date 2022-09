Powrót do szkoły z Plusem - atrakcyjne urządzenia i Internet 5G bez limitu

Uczniowie już wrócili do szkół, a studenci szykują się jeszcze na powrót do swoich uczelni, niemniej to zawsze ciężki okres dla większości z nich, a w tym roku, po wyjątkowo upalnym lecie jeszcze trudniejszy. Ułatwić, no i niejako osłodzić go nam jednak może zakup nowego smartfona z Internetem 5G bez limitu prędkości i transferu danych w Plusie.

5G bez limitu dla nowych klientów i przenoszących numer

Zanim przejdziemy do urządzeń, słów kilka o samej usłudze, która może pomóc też w powrocie do szkoły/na uczelnię. Mowa o dostępie do internetu mobilnego w smartfonie bez żadnych limitów - danych i prędkości, dla nowych klientów oraz przenoszących numer do Plusa.

Aby skorzystać z tej promocji przez pół roku, wystarczy wybrać nowy numer w abonamencie za 55 zł miesięcznie lub przenieść numer od naszego dotychczasowego operatora, no i dobrać do niego nowy telefon.

Abonament ten zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz nielimitowany Internet 5G przez 6 miesięcy, a potem 30 GB transferu danych. Do tego możliwość dobrania do abonamentu dostępu do Disney+ przez rok w prezencie, a od 13 miesiąca za 28,99 zł/mies..

Pół roku to za mało? Plus przygotował też opcję nielimitowanego transferu danych w telefonie aż przez 12 miesięcy. Dostępna jest ona w dwóch planach: 65 zł i 85 zł.

Zasady promocji są tu takie same, jak w przypadku abonamentu za 55 zł - musimy tylko zakupić nowy numer z telefonem lub przenieść go od innego operatora. Różnica jest tu taka, że po 12 miesiącach darmowego transferu danych w urządzeniu, będziemy mogli skorzystać z limitu transferu danych na większym poziomie, odpowiednio: 60 GB i aż 120 GB w miesiącu.

Co jeszcze ważne, jeśli jesteśmy rodzicami i chcemy dokupić taki abonament dla swoich pociech wracających do szkoły, w ramach oferty rodzinnej możemy dobrać do pięciu numerów, za które w każdym z wyżej wymienionych abonentów opłata będzie niższa o 25 zł miesięcznie, dzięki programowi smartDOM.

Wybrane smartfony dla nowych i przenoszących numer do Plusa

Jakie smartfony warto wybrać, by móc w pełni skorzystać z wyżej opisanej promocji? Rzecz jasna, te z dostępem do najnowszej technologii 5G. Wybraliśmy dla Was cztery propozycje, a poniższe wyliczenia kosztów dotyczą wyboru abonamentu za 55 zł i 36 rat za urządzenie.

Oppo Reno7 5G 8/256GB

Oppo Reno7 to smartfon obsługujący najnowszą technologię 5G, wyposażony w mocny procesor, pojemną baterię oraz pamięć. Na start zapłacicie za niego 298,99 zł i później w 36 ratach po 72,22 zł. Łączny koszt za urządzenie wyniesie więc 2 898,91 zł.

OPPO Reno7 Lite 5G 8/128GB

Jeśli interesuje nas ten sam model, ale z mniejszą pojemnością 128 GB, możemy dobrać do swojego abonamentu w Plusie Oppo Reno7 Lite. W przypadku tego smartfona na start zapłacimy 199 zł i 36 rat po 52,78 zł, co zamknie się nam w kwocie 2 099,08 zł.

Samsung Galaxy A33 5G 6/128GB

Dla fanów marki Samsung mamy propozycję w postaci Samsunga Galaxy A33. To podobne parametry, co w przypadku smartfona Oppo, ale na start będzie on nas kosztował tylko 1 zł, a później 36 rat po 52,72 zł. Razem więc, zapłacimy za niego około 200 zł taniej - 1 898,92 zł.

realme 8 5G 64GB

Interesującą propozycją dla uczniów będzie smartfon realme 8, który dostaniemy za symboliczną złotówkę na start. Dodatkowo, 36 rat po 31,89 zł, da nam łączną kwotę 1 149,04 zł.

Internet mobilny 5G do nauki na laptopie

W przypadku, gdy nie mamy w naszej lokalizacji dostępu do internetu stacjonarnego, będziemy potrzebowali też dostępu do szybkiego internetu mobilnego 5G. W Plusie również możemy takowy dokupić. Tu mam do zaproponowania dwie opcje, które można wybrać w zależności od potrzeb w domu i do nauki.

Pierwsza to abonament na internet mobilny z dostępem do 5G z limitem transferu danych w miesiącu na poziomie 120 GB oraz 250 GB. Mamy już abonament komórkowy, więc przysługuje nam na oba plany zniżka w wysokości 25 zł miesięcznie na każdy z nich, w ramach programu smartDOM. W ten sposób zapłacimy za nie odpowiednio 25 zł lub 50 zł miesięcznie.

Co jeszcze istotne, jeżeli mamy już abonament na internet mobilny u innego operatora, przy przeniesieniu go do Plusa w powyższych ofertach, nie będziemy musieli płacić za wybrany abonament przez 3 miesiące.

Router OPPO 5G CPE T1a

Jak internet mobilny 5G to potrzebujemy routera mobilnego z obsługą nowej technologii. Do pierwszej propozycji abonamentu dobieramy więc router OPPO 5G CPE T1a z opcją podłączenia do 35 urządzeń oraz możliwością konfiguracji na nim kontroli rodzicielskiej.

Router ten zakupimy z opłatą na start w wysokości 1 zł i w 48 ratach po 25 zł. Za sam sprzęt zapłacimy więc 1 201,00 zł.

DBG SpeedBox Router 5G CPE 3

Do abonamentu za 50 zł proponujemy najnowszy router mobilny - DBG SpeedBox Router 5G CPE 3. Obsługuje on najnowszy standard Wi-Fi 6 i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki wbudowanemu firewallowi oraz protokołowi VPN (L2TP i PPTP). Router może obsługiwać nawet 64 urządzenia. Znakomicie powinien się sprawdzić zarówno w domach, jak i akademikach.

Dostępny jest w abonamencie Plusa za 0,98 zł na start i w 48 ratach po 28 zł, co daje nam koszt urządzenia na poziomie 1 344,98 zł.

Wiadomo, że urządzenia te przede wszystkim mają wspomóc naszą naukę lub naukę naszych pociech. Niemniej i od nauki czasem potrzebny będzie odpoczynek i rozrywka, a tą zapewni roczny, zupełnie bezpłatny dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+. Uzyskamy go w każdej z wymienionych wyżej ofert, a po okresie promocyjnym, czyli od 13 miesiąca zapłacimy za niego standardową cenę 28,99 zł miesięcznie.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem Plus.