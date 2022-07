Polsat Box z nową ofertą telewizji naziemnej DVB-T2 HEVC z dostępem do kodowanych kanałów

Co ważne na początek - nie potrzebujemy tu dostępu do internetu, czy ciągnięcia kabli od któregoś z operatorów kablowych - nawet anteny satelitarnej. Wystarczy zwykła naziemna antena telewizyjna, zwykle montowana na każdym budynku mieszkalnym.

To ważna zwłaszcza dla osób, którym tak naprawdę wystarczają do szczęścia kanały dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej, a brakuje im tylko więcej kanałów informacyjnych czy sportu. Często tak bywa, że kupujemy telewizję kablową tylko po to, by mieć dostęp nie tylko do TVP Info, ale i TVN24 czy Polsat News. Do tego nie wystarcza nam sam TVP Sport i potrzebujemy więcej tego typu kanałów jak Eurosport czy Eleven Sports.

Teraz nie będzie to już konieczne, nawet jeśli posiadamy starszy odbiornik, z dekoderem Polsat Box - podłączonym do zwykłej anteny telewizyjnej, bez problemu odbierzemy zarówno wszystkie kanały cyfrowej telewizji naziemnej, nadające w nowym standardzie DVB-T2 HEVC, jak i kodowane kanały.

Jakie to kanały? Na tę chwilę jest to 10 kanałów, plus jeden w promocji.

Polsat Sport,

Polsat Sport Extra,

Eleven Sports 1,

Eleven Sports 2,

Eurosport 1,

Eurosport 2,

Polsat News,

TVN 24,

TVN Turbo

TVN Style.

Wydarzenia 24 (tymczasowo w poromocji).

Do tego 17 stacji radiowych:

RMF FM,

RMF MAXXX,

Muzo FM,

Radio Zet,

Antyradio,

Plus Radio,

Tok FM,

Rock Radio,

Złote Przeboje,

Eska Rock,

Vox FM,

Radio Wielkopolska,

Radio Bezpieczna Podróż,

Radio Rekord FM,

Radio Kolor 103 FM,

Radio Kaszëbë FM,

Radio Jasna Góra.

Klienci na nowym dekoderze mogą też odbierać wszystkie 28 ogólnodostępnych, bezpłatnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Dekoder wraz z pakietem Sport i Informacje jest udostępniany za 1 zł i zapewnia m.in. możliwość odbioru sygnału w jakości HD oraz elektroniczny przewodnik po programach.

Wraz z końcem czerwca już wszystkie kanały cyfrowej telewizji naziemnej nadają w nowym standardzie DVB-T2 HEVC, z wyjątkiem kanałów znajdujących się na multipleksie MUX-3, a więc należących do TVP - one mają czas do końca 2023 roku na zmianę standardu.

Według danych Krajowego Instytutu Mediów, na dziś 69% gospodarstw domowych w Polsce jest przygotowanych na nowy standard.

Największy ich odsetek zamieszkuje tereny, które jako pierwsze przeszły na DVB-T2 - 75%, a najmniejszy na terenach z III i IV etapu. Można przypuszczać więc, że w przeciągu kilku najbliższych miesięcy w całej Polsce osiągnięty zostanie ten pułap maksymalnie 75%, a co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce będzie skazane tylko na kanały TVP.

Tak więc, nowa propozycja Polsat Box to też dobra opcja dla osób ze starszymi odbiornikami. Zwłaszcza tych, które już korzystają z którejś z ofert Plusa - czy to z abonamentu głosowego, na internet mobilny czy światłowodów. Dla tych klientów obowiązuje opłata 20 zł miesięcznie - w ramach programu smartDOM, pozostali klienci zapłacą 30 zł miesięcznie. Natomiast dla wszystkich chętnych obowiązuje darmowy pierwszy miesiąc korzystania z tej usługi.

Więcej informacji o niej znajdziecie na dedykowanej stronie Polsat Box.

Źródło: Polsat Box/Krajowy Instytut Mediów