Bezpieczeństwo podczas wakacji nad wodą z aplikacją Ratunek od Plusa

Sezon wakacyjny kojarzony jest jednak z wypoczynkiem polskich rodzin nad wodą, skupimy się dziś więc na tym aspekcie. Plus współpracuje tutaj z WOPR - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz MOPR - Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w szerokim zakresie. W szczególności jest to udostępnienie Zintegrowanego Systemu Ratownictwa ratownikom, jak i narzędzia do szybkiego wzywania pomocy służb ratunkowych w postaci aplikacji Ratunek, ale Plus zapewnia tu też:

wsparcie technologiczne,

środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego,

współpracę przy wydarzeniach oraz wydawnictwach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa.

Aplikacja Ratunek - iOS i Android

Najważniejszym elementem (oczywiście oprócz samych ratowników) Zintegrowanego Systemu Ratownictwa jest tu aplikacja Ratunek, którą możecie pobrać z Google Play na smartfony z Androidem oraz z App Store z iOS.

W chwili zagrożenia i przypływie emocji, wybieranie numeru nawet z książki telefonicznej czy wysyłanie wiadomości SMS z lokalizacją i wpisywanie samej treści bywa trudne. Aplikacja Ratunek w najprostszy możliwy sposób i co najważniejsze w najszybszy, umożliwia wezwanie pomocy z użyciem jednego tylko przycisku.

Przed jej użyciem, generowany jest na urządzeniu indywidualny klucz, który w momencie zgłoszenia wysyła od razu do służb wszelkie zapisane w nim informacje. W szczególności jest to nasza dokładna lokalizacja (do 3 metrów), ale też dane medyczne, jak grupa krwi, przebyte choroby, alergie czy zażywane leki.



Jako dodatkową metodę, wbudowano tu opcję szybkiego wysłania wiadomości SMS z naszą lokalizacją. Nie musimy więc tu pamiętać numeru, aplikacja ma już zakodowany numer do ratowników nad wodą - 601 100 100 i w górach - 601 100 300, ani wpisywać wiadomości. Zgłoszenie przy użyciu przycisku (trzykrotne naciśnięcie) lub SMS od razu jest gotowe i po wysłaniu trafia do odpowiednich służb.

To po stronie osób wzywających pomocy, z kolei sami ratownicy, dzięki aplikacji Ratunek nie tylko szybko poznają ich lokalizację, ale też sprawdzą czy i jak poszkodowany się przemieszcza. Do tego dociera do nich informacja o stanie naładowania baterii w smartfonie wzywającego pomocy, mają też od razu możliwość zadzwonienia do niego lub wysłania wiadomości oraz uzyskują dostęp do danych o stanie zdrowia poszkodowanego.



Gdzie możemy liczyć na taką pomoc, jeśli chodzi o lokalizacje nad wodą? Numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 działa w całej Polsce i jest obsługiwany przez całą dobę, przez cały rok w 6 Centrach Koordynacji Ratownictwa Wodnego:

Sopot - województwo pomorskie

Szczecin - województwo zachodniopomorskie

Giżycko - województwo warmińsko-mazurskie

Legionowo - województwo mazowieckie

Kruszwica - województwo kujawsko-pomorskie

Suwałki - województwo podlaskie

Sopot - reszta nie wymienionych wyżej województw

Działanie systemu CKRW opiera się głównie na: Grupach Interwencyjnych Ratownictwa Wodnego, Ratownikach Wodnych zabezpieczających kąpieliska morskie i śródlądowe oraz współpraca z innymi służbami takimi jak: Morska Służba Poszukiwań i Ratownictwa, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja i wiele innych - tak więc w zasadzie w każdej wypoczynkowej lokalizacji nad wodą w Polsce.

Zegarek lokalizacyjny GPS - Locon Watch Lite dla dziecka

Niestety, ale zdarza się, iż podczas takich wyjazdów wakacyjnych z dziećmi, stracimy na chwilę z oczu swoje pociechy. W takim przypadku przydatny może być zegarek lokalizacyjny z GPS, w który to można dziecko wyposażyć, przebywając z nim w zatłoczonych miejscach, zwłaszcza nad polskim morzem.

Zegarek GPS - Locon Watch Lite w połączeniu z autorską aplikacją Bezpieczna Rodzina (do pobrania z Google Play i App Store), umożliwia natychmiastowe sprawdzenie lokalizacji naszego dziecka oraz szybki kontakt z nim, dzięki czemu w kilka sekund możemy przekonać się czy nie potrzebuje naszej pomocy.



Również dziecko, dzięki wbudowanemu przyciskowi SOS może szybko przekazać rodzicowi, iż potrzebuje akurat takiej pomocy, a rodzic w aplikacji bez problemu zlokalizuje swoją pociechę.



Urządzenie takie możemy zakupić w sieci Plus za mniej niż 40 zł miesięcznie. Opłata ta zawiera zarówno koszt zegarka, jak i abonamentu z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych 0,5 GB, no i oczywiście samą usługę lokalizacyjną.

Oczywiście sam zegarek przyda się nie tylko w czasie wakacji, ale i później przez cały rok. W aplikacji Bezpieczna Rodzina możemy w każdej chwili zlokalizować nasze dziecko czy sprawdzić historię jego lokalizacji, ale także pozwala ona na ustawienie stref bezpieczeństwa takich jak dom, szkoła, czy plac zabaw, po opuszczeniu których na smartfonie rodzica od razu pojawia się takowa informacja. Więcej szczegółów znajdziesz na https://www.plus.pl/lokalizatory.