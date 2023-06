Szukasz internetu do komfortowej pracy w biurze i na home office? Sprawdź ofertę Plusa

Dla przypomnienia z poprzedniego wpisu, według danych Oookla dla komfortowego korzystania z dostępu do internetu mobilnego, wymagana prędkość pobierania danych powinna przekraczać 100 Mb/s, a w przypadku wysyłania 10 Mb/s.



Takie parametry pozwalają na odtwarzanie filmów 4k, szybkie pobieranie dużych plików czy granie w gry multiplayer. Przy zastosowaniach firmowych będą to przede wszystkim rozmowy online wideo, bez przycięć i doskonałej jakości nawet z większą liczbą uczestników czy wysyłanie wiadomości email do klientów z multimediami - na przykład obrobionymi zdjęciami.

W zasięgu 5G Plusa jest ponad 20 mln mieszkańców Polski

Takie prędkości dostępne są tylko w przypadku sieci mobilnej Plus z dostępem do 5G, którego zasięg według najnowszych danych dociera już do ponad 20 mln osób w naszym kraju. Posłużę tu się ostatnim rankingiem serwisu SpedTest.pl za kwiecień 2023 roku, w którym to Plus przy największej liczbie testów, osiągnął średnią prędkość pobierania na poziomie prawie 140 Mb/s.



Mamy już parametry internetu mobilnego 5G Plusa, ale zanim przejdziemy do samych ofert musimy jeszcze wiedzieć, jakie zużycie transferu danych będzie nam potrzebne. Te możemy szybko wyliczyć z poniższej tabelki, zawierającej podstawowe i najczęstsze nasze aktywności w sieci.



Aktywność Rozmiar danych 1 e-mail (bez załączników) 20KB 1 e-mail (ze standardowymi załącznikami) 300KB 1 min. surfowania po Internecie 250KB (15MB/godz.) 1 pobrany utwór 20KB 1 Przesłanie zdjęcia 11,7MB 1 min wideo w 480p 11,7 MB (700 MB/godz.) 1 min wideo HD 41,7 MB (2500 MB/godz.) 1 min wideo 4K 97,5 MB (5850 MB/godz.) 1 min gier online 500KB (32MB/godz.)

Jednak jeszcze szybciej i bez specjalnego liczenia, możemy to określić w statystykach zużycia transferu danych na naszych urządzeniach. Poniżej to przykład z ustawień w iPhone, ale podobne dane dostępne są też na urządzeniach z Androidem czy w panelach administracyjnych routerów WiFi, z których korzystamy w domach (home office) czy tradycyjnych biurach w małych firmach.

Abonamenty głosowe dla freelancera lub dwuosobowej firmy

Zacznijmy od freelancera, który szuka dla siebie odpowiedniego abonamentu głosowego, a jego aktywność ogranicza się do odbierania poczty na telefonie czy surfowania po internecie - przez pięć dni w tygodniu zużywa w ten sposób około 2 GB transferu danych. Do tego dochodzi oglądanie materiałów wideo – 30 minutowych filmików w jakości HD zużywa 24,44 GB. No i oczywiście rozmowy i wiadomości SMS/MMS, ale te są nielimitowane w każdym abonamencie, których do wyboru jest aż sześć:

XS – za 49 złotych + VAT – przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 30 GB do wykorzystania,

S – za 59 zł + VAT – przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 70 GB do wykorzystania,

M – za 69 zł + VAT –przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 120 GB do wykorzystania,

L – za 79 zł + VAT – przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 150 GB do wykorzystania,

XL – za 99 zł + VAT – przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 300 GB do wykorzystania,

XXL – za 119 zł + VAT – przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 600 GB do wykorzystania.



Odpowiednim abonamentem dla takiego freelancera może być plan XS z limitem 30 GB transferu danych w miesiącu za 49 zł + VAT.

Nieco inaczej wygląda to jednak w małej firmie, w której to pracują dwie osoby i smartfona używają dajmy na to do wideokonferencji i każdego dnia rozmawiają z klientami po 5 godzin, ponadto codziennie wysyłają po około 100 wiadomości e-maili ze standardowymi załącznikami - zużyją tym sposobem łącznie nawet 540 GB miesięcznie.

W takim przypadku, warto rozważyć abonament XL za 99,00 zł + VAT, do którego dostajemy w cenie dwie karty SIM, na każdej po 300 GB transferu danych w miesiącu w ramach zestawu firmowego dla biznesu.

Mniejsze zużycie w miesiącu? Możemy wybrać tu abonament L za 79,00 zł + VAT ze 150 GB/mies., gdzie również można otrzymać dodatkową kartę do internetu 5G/LTE z kolejnymi 150 GB bez żadnych dodatkowych opłat. Większe zużycie? Jest jeszcze abonament XXL za 119,00 zł + VAT z dwiema kartami po 600 GB.



Warto tu jeszcze wspomnieć o rabacie smartFIRMA dla przenoszących numer do Plusa, który pozwala dokupić drugi numer w przypadku wspomnianego abonamentu XL aż o 30 zł taniej, a więc za 69 zł miesięcznie.

Oferta na internet 5G z routerem WiFi do biura

Co przy większych kilkuosobowych firmach w biurze bez dostępu do internetu stacjonarnego? Potrzebny będzie abonament na internet mobilny do routera WiFi z obsługą sieci 5G.

Tutaj również Plus ma do zaproponowania aż sześć abonamentów do wyboru, w zależności od zapotrzebowania w firmie na transfer danych, które kosztują odpowiednio:

39 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 100 GB/mies.,

49 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 200 GB/mies.,

59 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 300 GB/mies.,

69 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 500 GB/mies.,

79 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 700 GB/mies.,

99 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 900 GB/mies.,

129 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 1200 GB/mies.

W przypadku większych firm rozpatrzmy także dwa scenariusze - na mniejsze i większe zużycie transferu w miesiącu. Firma, która zatrudnia 4 pracowników, a którzy to rozmawiają po godzinie z 1 klientem, dajmy na to 2 razy w tygodniu poprzez aplikację Teams, zużyją łącznie 86,4 GB. Załóżmy jeszcze, że zajmują się również obróbką multimediów i wysyłają klientom około 200 zdjęć, będą potrzebowali na to więc około 50 GB.

Abonament za 49 zł z dwa razy większym transferem, będzie wystarczający i dodatkowo z zapasem na inne aktywności.

Natomiast większe firmy, zatrudniające 7 pracowników, którzy również przeprowadzają sporo rozmów wideo - zakładając dwóch klientów po godzinie dziennie, zużyją łącznie nawet 756 GB miesięcznie. Doliczając do tego na przykład 100 wiadomości e-mail dziennie ze standardowymi załącznikami, miesięcznie zużyją ok. 14,5 GB transferu danych.

Zostawiając sobie podobny zapas, jak przy poprzednim scenariuszu, tutaj musimy już zdecydować się na pakiet za 99 zł miesięcznie, w którym do dyspozycji jest 900 GB transferu danych w miesiącu.

Tak więc jest w czym wybierać w ofercie Plusa, zarówno jeśli chodzi o abonament komórkowy dla małych firm czy internet mobilny z routerem WiFi. W obu przypadkach możemy zdecydować się na jeden z aż sześciu pakietów, zawierających transfer danych dopasowany do naszego zużycia w miesiącu.