Brak szybkiego internetu na osiedlu? Postawiłem na sieć 5G

Nowe osiedla czy inne inwestycje, na które decydują się osoby zainteresowane przeprowadzką, to zazwyczaj pewien problem z dostępem do Internetu. Chwilę po zamieszkaniu pojawiają się oferty, które nie dorównują szerokopasmowemu internetowi, do którego wcześniej przywykliśmy.

Kilkaset megabitów prędkości pobierania pozwala swobodnie pracować i cieszyć się multimediami oraz rozgrywką online, tym bardziej jeżeli z jednego łącza korzysta kilka osób. Każda z nich może jednocześnie wykonywać kilka czynności, jak streaming serialu lub filmu oraz wideo rozmowy. Przy takich scenariuszach użycia niezbędna jest szybka i stabilna łączność, o której wiele osób mogło pomarzyć w nowych mieszkaniach i domach. Teraz bardzo szybko można taki brak uzupełnić internetem mobilnym, który dzięki technologii 5G wszedł na nowy poziom.

Codzienne obowiązki w redakcji Antyweb to przeróżne zadania, które zawsze polegają na łączności przez internet. Czasami to zwykłe przeglądanie sieci w celu znalezienia informacji, tematów i kontaktów, ale także zapoznanie się z dość obszernymi materiałami, także audio i wideo. Kto nie posiadał otwartych jednocześnie kilkunastu lub kilkudziesięciu kart w przeglądarce z kolejnymi filmami na YouTube do obejrzenia? Powszechny dostęp do internetu sprawił, że nie ograniczamy się i nie myślimy o tym, czy wczytywane treści będą nam akurat teraz potrzebne. Czasami wracam myślami do okresu, w którym (nie)cierpliwie czekaliśmy na zbuforowanie się całego klipu, by móc go obejrzeć bez zacinania się. Teraz klikam w wiele tytułów jeden po drugim, by ułożyć kolejkę filmików do obejrzenia jeden po drugim. Każdy wstępnie jest wczytany i to najczęściej w rozdzielczości 4K, więc suma przesłanych danych rośnie w mgnieniu oka.

W moim przypadku korzystanie z wideo online nie ogranicza się tylko do oglądania materiałów, ale także pobierania ich i wysyłania. Często, by stworzyć zestawienie premier czy materiał o innej tematyce niezbędne są klipy pochodzące z różnych źródeł, głównie oficjalnych kanałów na YouTube, a to przekłada się na niemałe ilości danych, które trzeba szybko pobrać, by móc skompletować cały projekt. Chwilę później można przekonać się, jak istotna jest prędkość wysyłania danych, co oczywiście sprawdzane jest przez wielokrotne przesyłanie kilku plików wideo ważących po kilka gigabajtów. Czasem do wewnętrznej współpracy, czasem przed naniesieniem poprawek od współpracowników i partnerów, i tak dalej. W konsekwencji, jednego dnia dany klip może kilkukrotnie wędrować do sieci, a przecież w tym samym czasie możemy uczestniczyć w spotkaniu online. O tym, jak w dużym stopniu polega się na dostępie do internetu przekonałem się też w sytuacji, gdy moje ulubione radiostacje stał się dostępne tylko przez sieć. Nie jest to oczywiście pokaźna paczka danych, nawet jeśli radia będę słuchał przez cały dzień, ale brak dostępu do sieci nagle pozbawia nas możliwości odsłuchiwania ulubionych stacji, które nigdy nie będą nadawane na FM czy DAB+.

Dlatego w sytuacji braku stacjonarnej infrastruktury światłowodowej moim bazowym sposobem dostępu do internetu w Lublinie stała się sieć 5G Plusa. Korzystam z routera OPPO 5G CPE T1a, który oprócz obsługi sieci 5G oferuje także Wi-Fi 6, do 32 podłączonych urządzeń i przejrzysty interfejs webowy ustawień, gdzie nawet laik poradzi sobie z ewentualną konfiguracją i ustawieniami zależnie od potrzeb. Rozpoczęcie przygody z routerem to oczywiście wsunięcie karty nanoSIM w router i podłączenie zasilania – to wszystko, co musimy zrobić. Podstawowe informacje, jak domyślna nazwa sieci i hasło znajdziemy na etykietce, ale można też skorzystać z funkcji WPS, by szybko podłączyć nowe urządzenie bez wpisywania hasła. To wewnętrzny router 5G, dlatego osiągane przez niego wyniki zależą także od umiejscowienia go w mieszkaniu czy domu. Ulokowanie go przy oknie lub niedaleko niego w kierunku nadajnika, którego lokalizację bardzo łatwo znaleźć w internecie, pozwoli uzyskać lepsze wyniki. Router pracuje w technologii 5G NSA na dedykowanym paśmie 2600 MHz przeznaczonym wyłącznie na potrzeby transmisji danych w standardzie 5G, przyczynia się do wysokiej prędkości i stabilności połączenia. Co istotne Plus jest na ten moment jedynym operatorem w Polsce, który wydzielił oddzielne pasmo na potrzeby transmisji danych w technologii 5G.

Dystans pomiędzy nadajnikiem 5G, a lokalizacją mojego routera wynosi około kilometra, ale jest to teren nierówny (Wyżyna Lubelska), a na drodze dla sygnału znajduje się kilka przeszkód jak budynki czy drzewa. Mimo to, wyniki z sieci mobilnej pozwalają mi wygodnie pracować i relaksować się. Wyniki, jakie udaje mi się osiągnąć to ponad 100 Mb/s prędkości pobierania oraz 40 Mb/s wysyłania, co jest zdecydowanie wystarczające względem tego, jak korzystam z sieci na co dzień. Co ciekawe, prędkość wysyłania przewyższa to, czym dysponowałem na łączu stacjonarnym, które na papierze oferowało aż 600 Mb/s pobierania, lecz nie gwarantowano żadnego pułapu uploadu. W konsekwencji przesyłanie większych plików wideo czy audio przebiega szybciej dzięki zasięgowi Plusa.

Co więcej, bez przeszkód router radzi sobie z większym obciążeniem, jak urządzenia smart działające w tle czy inne gadżety potrzebujące lokalnej sieci. W wolnych chwilach oprócz oglądania filmów i seriali zdarza mi się zagrać online, a w przypadku takiej rozgrywki niezwykle ważne jest, by dysponować stabilnym i szybkim łączem.

Router OPPO 5G CPE T1a nie wymaga żadnej instalacji, wiercenia czy montażu dodatkowych elementów, więc można go, w razie potrzeby, wygodnie przestawić, a w budynkach zasięg 5G radzi sobie znacząco lepiej niż wcześniej dostępne 4G na tym obszarze, które nie przekracza 50 Mb/s downloadu i 20 Mb/s uploadu. Nie sądziłem, że w sytuacji gdy będę pracować w innym miejscu, sieć komórkowa okaże się najlepszym rozwiązaniem i to nie tylko tymczasowym, ale na stałe.