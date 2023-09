O czym warto pamiętać wybierając się na krótki wypoczynek w bliskiej okolicy? O tym, że również tam może przydać się dostęp do szybkiego i stabilnego internetu. Jak o to zadbać? Oto niezawodny sposób, który właśnie sami przetestowaliśmy.

Wyjazdy w Polsce, te weekendowe i te dłuższe, mają jedną wspólną cechę. Niestety nie mamy żadnej pewności co do tego, że pogoda dopisze. Z tego powodu trudno planować cokolwiek z wyprzedzeniem, zwłaszcza gdy myślimy o nieco bardziej aktywnych formach wypoczynku. Kapryśna, jesienna pogoda ma to do siebie, że nigdy nie wiemy, czy trafimy na okres burz, intensywnych opadów deszczu, czy może na warunki wprost idealne do wypoczynku.

W praktyce oznacza to, że cały czas musimy pamiętać o zapewnieniu sobie alternatywnej rozrywki. Wypad na kajaki zakłóciła pogoda? Trzeba zostać pod dachem i zająć się czymś innym. Czym konkretnie? Chociażby nadrobieniem zaległości w oglądaniu ulubionego serialu. A skoro tak, przyda się odpowiedni internet.

Chcąc zapewnić sobie udany wypoczynek niezależnie od warunków atmosferycznych postawiliśmy na rozwiązanie, które w warunkach podmiejskich powinno sprawdzić się idealnie: internet mobilny w technologii 5G oferowany przez Plusa. Jak wypadł w praktycznym teście? Już teraz możemy zdradzić, że byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Po więcej szczegółów zapraszamy do treści materiału.

Internet na weekendowy wypad pod miasto: szybko i stabilnie. Jak w domu?

W jakich sytuacjach może przydać się szybki internet podczas spontanicznego wypadu za miasto? Problem z pogodą wcale nie jest jedyną okolicznością. Internet może przydać się również wtedy, gdy po całym dniu intensywnych wrażeń chcemy po prostu odpocząć przy filmie czy ulubionej muzyce. Oczywistą okolicznością jest również wieczorna impreza przy grillu czy ognisku, którą ciężko wyobrazić sobie bez akompaniamentu naszych ulubionych przebojów.

Wiemy już, że połączenie sieciowe o naprawdę dobrej jakości może okazać się wręcz niezbędne. Wybraliśmy również dostawcę, dzięki któremu skorzystamy z szybkiej sieci 5G. Czego jeszcze potrzebujemy, by internet był szybki i stabilny jak w domu?

Router z obsługą WiFI 6 i 5G – warto zabrać go ze sobą wyjeżdżając za miasto

Załóżmy, że już upewniliśmy się co do tego, że w miejscu, do którego zmierzamy, dostępny jest zasięg naszego operatora. Na całe szczęście to już coraz mniejszy problem, ponieważ szybką siecią bezprzewodową pokryta jest absolutna większość terytorium Polski. Również pokrycie 5G zwiększa się praktycznie z dnia na dzień. W przypadku Plusa, z którego usług korzystaliśmy, z zasięgu technologii 5G może korzystać już przeszło 20 milionów mieszkańców naszego kraju. Co więcej, w czerwcu zielony operator wprowadził nowość – 5G Ultra – Internet mobilny, który dzięki połączeniu 3 pasm radiowych, zapewnia światłowodowe prędkości transmisji „bez kabla”. W zasięgu 5G Ultra są już ponad 4 miliony mieszkańców Polski.

Czego brakuje? Odpowiedniego urządzenia, obsługującego sieć 5G. Do testów wykorzystaliśmy dwa sprzęty. Pierwszym z nich był oferowany przez Plusa router ZTE MC888 5G. To nowoczesne urządzenie obsługujące standard WiFi 6, co oznacza, że połączenie ze smartfonem czy laptopem, również obsługującymi WiFi 6, będzie charakteryzowało się parametrami odpowiednimi do wykorzystania możliwości 5G.

Jako że podczas wyprawy poza miasto nie zawsze mamy możliwość skorzystania z gniazdka, wzięliśmy ze sobą również Samsunga Galaxy S23 Ultra, który posłużył nam do sprawdzenia szybkości sieci bezpośrednio w telefonie oraz za mobilny hotspot.

Znając teoretyczne parametry sieci 5G w Plusie wiedzieliśmy, że hasło szybko i stabilnie jak w domu znajdzie pokrycie w rzeczywistości. Jak było? Oto wyniki naszych testów.

5G od Plusa na przedmieściach Rzeszowa

Pierwsze testy szybkości 5G od Plusa w lokalizacjach podmiejskich przeprowadziliśmy na granicy Rzeszowa z gminą Boguchwała. Dlaczego tutaj? Przede wszystkim dlatego, że właśnie do tego miejsca mieliśmy najbliżej. Jakie wyniki udało się osiągnąć? Prędkość pobierania na stabilnym poziomie przekraczającym 100 Mb/s. To w zupełności wystarczająco do komfortowego oglądania filmów i seriali dostępnych w serwisie streamingowym, nawet w rozdzielczości 4K.

Naszą uwagę przykuła przede wszystkim powtarzalność pomiarów. Sieć wyróżniała się bardzo wyrównanymi parametrami niezależnie od pory dnia czy warunków atmosferycznych. Po takich testach na temat stabilności 5G w Plusie z pewnością nie można powiedzieć ani jednego złego słowa.

Dzięki sieci 5G taka prędkość dostępna jest nie tylko w dużym mieście

5G od Plusa w Beskidzie Niskim

Jak przebiegał kolejny etap testów? Wyjechaliśmy nieco dalej od miasta, a mianowicie do malowniczej, choć raczej rzadko odwiedzanej przez turystów krainy, jaką jest Beskid Niski. Na miejsce wykonania pomiarów wybraliśmy uzdrowiskową miejscowość Iwonicz-Zdrój. To miasteczko, w którym oprócz kuracjuszy można spotkać wielu weekendowych spacerowiczów. Ci za miejsce noclegu często obierają okoliczne pensjonaty czy agroturystykę. Na co mogą liczyć, gdy wezmą ze sobą urządzenie korzystające z 5G od Plusa?

Przeprowadzone testy wykazały prędkość pobierania na poziomie około 130 Mb/s. Jak na łączność mobilną w malutkim miasteczku, w którym na co dzień mieszka ok. 2000 osób, to bardzo dobre parametry, porównywalne z tymi, które oferują niektórzy dostawcy internetu światłowodowego w podstawowych pakietach.

5G od Plusa na Żywiecczyźnie

Przenieśmy się w inny zakątek Polski, a konkretnie w okolice Bielska-Białej. Okolice Żywca to miejsca bardzo chętnie wybierane na wypady za miasto, zwłaszcza przez mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego czy Krakowa. Jak działa 5G od Plusa pod Bielskiem-Białą?

W teście zanotowaliśmy prędkość pobierania na poziomie przekraczającym 150 Mb/s. To w zupełności wystarczająco do komfortowego korzystania z sieci nawet przez kilka osób. Również wtedy, gdy każda z nich postanowi obejrzeć coś innego.

Szybkość i stabilność –największe atuty sieci 5G od Plusa

5G od Plusa pod Warszawą

Nie zapomnieliśmy również o tych, którzy pod pojęciem pod miastem rozumieją najbliższe okolice Warszawy. Z tego powodu wybraliśmy się na północ od stolicy Polski, by przekonać się, jak tam działa 5G oferowane przez Plusa. To właśnie w tej lokalizacji osiągnięte wyniki okazały się najlepsze.

Tuż za Białołęką uzyskaliśmy prędkość pobierania przekraczającą 300 Mb/s. Również wyniki wysyłania imponowały, zwłaszcza jak na technologię mobilną. W jednym z pomiarów udało się przekroczyć 50 Mb/s. Dzięki temu możliwe jest, dla przykładu, szybkie przesłanie zdjęć z naszego małego wypadu czy to znajomym, czy na domowy serwer.

Podczas testu uzyskaliśmy prędkość pobierania nawet przeszło 300 Mbit/s

Szybki i stabilny internet zawsze się przyda

Jaki wniosek płynie z przeprowadzonych prób? Przede wszystkim taki, że szybki i stabilny internet niezbędny jest również wtedy, gdy wcale nie mamy zamiaru wykorzystywać go do pracy. Nawet wtedy, gdy wybieramy się na krótki wyjazd pod miasto, może przydać się chociażby po to, by dostarczyć rozrywki w przypadku gorszej pogody. Przyda się również do dzielenia multimediami zarejestrowanymi podczas wyjazdu, a także wielu innych zastosowań.

Jak spisało się 5G od Plusa? Krótko mówiąc, bez zarzutu. Sieć jest szybka, stabilna a przede wszystkim dostępna nawet w takich miejscach, jak głębsze zakątki Podkarpacia. Serdecznie polecamy.