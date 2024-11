Planujesz zakupy elektroniki? Z tą aplikacją zapłacisz mniej

Dziś praktycznie każda szanująca się firma, trudniąca się handlem elektroniką, ma już swoją aplikację mobilną. Teraz do tego grona dołącza Komputronik, czyli marka, która działa na polskim rynku już od ponad 20 lat. Zapytacie „po co mi kolejna aplikacja?” – a no już wyjaśniam. Komputronik przygotował tam kilka benefitów, których nie uświadczycie podczas zakupów przez stronę internetową.

Aplikacja Komputronik ze specjalnymi benefitami

Komputronik przeprowadził badania, z których wynika, że 74 proc. konsumentów korzysta z dedykowanych aplikacji mobilnych, aby kupować elektronikę. Firma dołącza więc do grona sprzedawców oferujących apkę zakupową, która ma ułatwić proces porównywania cen i oferować wiele korzyści dla użytkowników.

O jakich benefitach mowa? Komputronik podkreśla przede wszystkim darmową dostawę bez ograniczeń, raty 0%, odroczone płatności, historię zakupów czy wydłużone prawo zwrotu towaru. Dodatkowo każdego dnia w aplikacji będzie dostępna „okazja dnia”, czyli jeden wybrany produkt w specjalnej cenie promocyjnej. W komunikatach prasowych Komputronik przekazał, że zespół odpowiedzialny za aplikację poświęcił szczególną uwagą prostocie i intuicyjności interfejsu, bo aż 80% badanych wskazało te cechy jako najważniejsze.

Aplikacja Komputronik jest w pełni darmowa i dostępna do pobrania w App Store, AppGallery i Google Play.

