Serwisów VOD ciągle przybywa, a przeszukiwanie ich katalogów... właściwie nigdy nie należało do zadań specjalnie przyjemnych. Wielokrotnie złapałem się na tym, że w kilku wykupionych przez siebie usługach chciałem obejrzeć film, który już tam widziałem... ale po drodze zdążył zostać skasowany. Sytuację od wielu lat ratuje u mnie Upflix, ale jako że korzystam także z usług które nie są tam dostępne — sytuacja wcale nie jest taka oczywista. Dlatego też nowa opcja w aplikacji Plex dla wielu zagubionych pośród katalogów VOD może okazać się zbawienną.

Jedna, by rządzić nimi wszystkimi. Plex zaoferuje rekomendacje ze wszystkich twoich VOD skrojone pod Ciebie

Plex przedstawił użytkownikom nową opcję - Discover. To właśnie tam skrywać się będą rekomendacje spośród całego zestawu serwisów VOD, podane w jednym, czytelnym, miejscu. Założenie (i obietnica) jest taka, że to właśnie tam w Plex znajdziemy stronę główną na którą składać się będzie cały pakiet treści z podpiętych usług VOD w naszym urządzeniu. W gruncie rzeczy... miałoby to wyglądać jak strona główna serwisu VOD którą znamy z Netflixa, Amazon Prime Video czy HBO Max. Zasadnicza różnica jest jednak taka, że tutaj mamy otrzymać miks treści z nich wszystkich.

Zakładka Discover dostępna jest obecnie w aplikacjach:

Amazon Fire TV (v9.0.1+)

Apple TV (v8.1+)

Android mobile (v9.0.1+)

Android TV (v9.0.1+)

iOS (v8.1+)

macOS (desktop) (v1.43.0+)

PlayStation (v5.34.1+)

Plex Web App (v4.78.1+)

Plex HTPC (v1.14.0+)

Roku (v7.0.3+)

Smart TV (v5.34.1+)

Windows (desktop) (v1.43.0+)

Xbox (v5.34.1+)

Drugą z przydatnych nowości jest opcja, która jest zastępstwem dla takiego lokalnego Upflixa. Wyszukując treści, podpowie nam od razu gdzie znajdziemy interesujący nas film czy serial. Ogromnym atutem Plex jest to, że aplikacja wspiera ponad 100 serwisów VOD z całego świata, wśród których nie zabrakło... właściwie wszystkich dużych graczy. Choć nie zdziwcie się, jeśli nie uświadczycie tam ulubionych lokalnych platform.

Poza tym, warto też mieć na uwadze, że Plex pozwala także na streaming z lokalnych źródeł. Tym samym, przy odpowiedniej konfiguracji, może okazać się jedyną aplikacją do odtwarzania multimediów jakiej będziecie potrzebować w waszych telewizorach... i przystawkach do telewizorów.

Wszystkie te nowości już teraz dostępne w publicznej wersji beta

Wszystkie te nowości zostały wczoraj oficjalnie zapowiedziane na stronach z nowościami Plex TV — i od razu trafiły do publicznej wersji beta aplikacji. Dlatego też wszyscy zainteresowani już teraz mogą sprawdzić jak to wypada w praktyce. Ekipa odpowiedzialna za produkt zapewnia, że przez kilka miesięcy testowali zarówno listę oglądania jak i kartę odkrywania treści wewnętrznie i wierzą, że to rozwiązania które spodoba się wszystkim. Stworzone z myślą o uzytkownikach mających dość dłuższych poszukiwań treści, niż ich późniejszego oglądania. Obie funkcje będą udostępnione całkowicie za darmo — ale warto też mieć na uwadze, że platforma od lat posiada także wariant płatny, który kosztuje 19,99 zł miesięcznie. A w nim jeszcze więcej zaawansowanych opcji.