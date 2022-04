"Odwilż" to pierwszy serial Max Original nakręcony w Polsce. Trafi on do ponad 60 krajów wokół globu jednego dnia. Jak powstawał? O tym opowiada obsada, scenarzystka i reżyser serialu.

Tym razem polski serial HBO podąży dość klasyczną drogą dla nowych tytułów debiutujących w VOD. Brak opóźnienia względem premiery w naszym kraju to spore wydarzenie - "Odwilż" od razu zawita w wielu krajach wokół globu (jako "The Thaw"). W piątek, 1 kwietnia pojawią się dwa pierwsze odcinki, a pozostałe cztery będą udostępniane w cotygodniowych odstępach. Fani binge-watchingu muszą więc uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na emisję ostatniego epizodu, a niecierpliwi i lubiący analizować każdy odcinek z osobna widzowie będą świetnie bawić się przez najbliższy miesiąc.

Kulisy powstania serialu "Odwilż" - pierwszego Max Original z Polski

W roli głównej wystąpiła Katarzyna Wajda, która w rozmowie z Antyweb opowiedziała między innymi o tym, jakie pomysły na jej postać, Katarzynę Zawieję, nie trafił ostatecznie na ekran. Dla równowagi opowiedziała też, jak wykreowaną jej bohaterkę taką, jaką widzimy na ekranie. Z ciekawostek warto wymienić tę o kurtce, którą nasi Zawieja - to kurka jej zmarłego męża, ale nie każdy to od razu zauważy. Jak wiele w serialu ukrytych jest takich smaczków? Sporo, i także o nich opowiada Marta Szymanek - scenarzystka "Odwilży", która zaznacza, że fabuła polskiego serialu powstała dawno przed "Mare z Easttown".

Sebastian Fabijański przybliżył nam to, jak pracuje na planie i jak układa się jego relacja z reżyserem Xawerym Żuławskim - panowie współpracowali wcześniej przy "Mowie ptaków". Żuławski zabrał nas natomiast za kulisy "Odwilży" i dokładnie opowiedział o zabiegach, które sprawiają, że serial wygląda jak wygląda. Czy zwraca uwagę na to, by kręcić serial z myślą o oglądaniu go na smartfonie? Co jest wtedy istotne? Zapraszamy do słuchania.

Wywiady z Katarzyną Wajdą, Martą Szymanek, Sebastianem Fabijańskim i Xawerym Żuławskim

