Plenti zajmuje się wynajmowaniem sprzętu elektronicznego i nie tylko. W katalogu firmy znajdziecie produkty do domu i ogrodu, ekspresy do kawy, projektory, głośniki i słuchawki, aparaty fotograficzne, a nawet rowery. A co powiecie na smartfon, komputer lub drona? Nie ma większego problemu - i to w najnowszych wersjach. W Plenti wynająć można też konsole, akcesoria do nich, a także gogle wirtualnej rzeczywistości (VR). Sprzęt można wynająć na dzień, kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy, zabrać go w podróż, na urlop lub urozmaicić sobie wakacje - bez wydawania dużych pieniędzy na zakupy.

Plenti na wakacjach. Pamiątki bez zbędnych wydatków

Tak jest w przypadku wspomnianych już dronów i kamer sportowych, które można zabrać na wyjazd - ale po urlopie nie są specjalnie używane. Po co więc kupować sprzęt, który przez większość roku będzie się kurzył? Patrząc na ceny w popularnej porównywarce cen, GoPro Hero 10 kosztuje obecnie ok. 2149 zł. Decydując się na wynajem tego samego modelu w Plenti, za miesiąc zapłacimy 289 zł. Podobnie jest w przypadku dronów. Wynajmując DJI FPV Combo z kamerką rejestrującą obraz w 4K, goglami oraz kontrolerem zdalnego sterowania w Plenti zapłacimy 723 zł za miesiąc. W sklepach zestaw ten dostępny jest za minimum 5099 zł. Decydując się na wynajem długoterminowy, np. na 12 miesięcy, miesięczna opłata jeszcze bardziej maleje, co pozwoli zaoszczędzić nieco więcej pieniędzy.

Wynajem w Plenti nie tylko pozwoli zaoszczędzić pieniądze, ale również pomoże zadbać o ekologię. Zamiast leżeć bezczynnie na dnie szafy lub w piwnicy, Plenti wynajmie sprzęt komuś innemu, kto będzie mógł wykorzystać pełnię jego możliwości. A dron lub kamera sportowa sprawdzi się zarówno na spokojnym wyjeździe z rodziną, jak i na urlopie w ekstremalnych warunkach, gdzie tego typu urządzenia zdadzą egzamin na szóstkę i pozwolą do nich wracać - nie tylko we wspomnieniach.

W podróż można też zabrać przenośny projektor, który umili wieczory z najbliższymi i przyjaciółmi. Tego typu sprzęt zazwyczaj jest drogi i nie zawsze przydatny w domu. W Plenti za miesięczny wynajem Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro zapłacimy 467 zł. W Polskich sklepach model ten wyceniono na ponad 3500 zł. Wynajęcie go w Plenti, np. na miesiąc (lub kilka dni) pozwala czerpać pełną przyjemność z oglądania filmów i seriali - nawet pod gołym niebem. Wystarczy kawałek płaskiej powierzchni, dostęp do sieci elektrycznej i źródła, z którego wyświetlane będą treści wideo. A jeśli nie projektor, to może głośnik? Te, dostępne w ofercie Plenti, gwarantują, że nawet deszcz nie zepsuje najlepszej zabawy. Dodatkowe funkcje, takie jak powerbank, sprawdzą się tam, gdzie nie ma dostępu do prądu, a potrzebne będzie naładowanie np. smartfona.

Plenti w domu. Wakacje bez urlopu też mogą być atrakcyjne

Dla domatorów też coś się znajdzie. Konsola, projektor, gogle VR, a może tablet lub komputer? Plenti w swojej ofercie posiada m.in. PlayStation 5 wraz z dodatkowymi kontrolerami oraz grami, które umilą letnie wieczory. Fani marki Xbox również znajdą coś dla ciebie - w ofercie są konsole Xbox Series X oraz Series S. Dla miłośników grania przenośnego, idealnym rozwiązaniem będzie Nintendo Switch. Konsola, w wersji z ekranem OLED, doskonale sprawdzi się w podróży, na wakacjach nad morzem, w górach, oraz w domu - również przed telewizorem (dzięki hybrydowemu charakterowi sprzętu). Bez względu na platformę, w ofercie Plenti dostępne są też najpopularniejsze gry, które można wynająć wraz ze sprzętem. Nie trzeba więc przejmować się o koniecznością ich osobnego zakupu, a także przejmowania co z nimi później zrobić.

Gogle VR będą świetnym wyborem dla tych, którzy chcieliby poznać świat Metaverse i odkryć zupełnie inną jakość rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki - i to dosłownie. Wynajem Oculus Quest 2 na miesiąc to wydatek rzędu 245 zł. Decydując się na zakup tego urządzenia trzeba wydać przynajmniej 1800 zł. Gogle VR oferują dostęp do bogatej biblioteki gier pokroju rytmicznego Beat Saber, SUPERHOT VR, Job Simulator, The Walking Dead: Saints & Sinners i Blade & Sorcery: Nomad. Decydując się na dobór do zestawu kabla Oculus Link, zyskujemy dostęp do jeszcze większego katalogu tytułów PC, platformy Steam i usługi SteamVR. Dobierając do zestawu aplikację VR “Ten świat jest nasz” można wybrać się w daleką podróż do najdalszych zakątków Ziemi. I to bez wychodzenia z domu. To świetne rozwiązanie dla osób, które nie lubią podróżować, ale chciałyby nieco lepiej poznać świat.

Jak działa wynajmowanie w Plenti?

Wiemy już, co można wynająć w Plenti na wakacje, warto więc dowiedzieć się, jak to zrobić. To bardzo proste. Pierwsze, co przyda się przed skorzystaniem z usług Plenti, to aplikacja mobilna dostępna na urządzenia z Androidem i iOS lub skorzystanie z przeglądarki internetowej. Plenti oferuje dwa rodzaje wynajmu: Subskrypcja oraz Flexi. Pierwszy z nich pozwala na wynajem długoterminowy. Sprzęt można wziąć na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy z możliwością dalszego wydłużenia tego czasu. Opcja Flexi to rozwiązanie dla tych, którzy nie wiedzą z góry ile będzie trwał wynajem. Użytkownik sam decyduje, na jak długo będzie chciał wynająć konkretny produkt. Warto zwrócić uwagę, że w tym wariancie cena za dobę maleje każdego dnia.

Dostawa wynajętych produktów na terenie Warszawy realizowana jest przez kuriera miejskiego (nawet w godzinę od zamówienia). W przypadku reszty Polski, sprzęt wysyłany jest do Paczkomatów InPost. Podobnie działają zwroty. Mieszkańcy Warszawy zamówią w aplikacji kuriera, pozostali naklejają etykietę zwrotną i nadają paczkę w automacie.

Bez względu czego potrzebujemy, Plenti oferuje szeroki wachlarz sprzętu elektronicznego, który można wynająć krótkoterminowo, jak i na nieco dłużej. Szybko, bez wychodzenia z domu i z minimum formalności. To bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które wiedzą, że nie potrzebują komputera, tabletu, konsoli, telefonu lub innego sprzętu elektronicznego na bardzo długo, ale chcą z niego skorzystać przez jakiś czas - np. na wyjeździe, gdzie może się okazać pomocny. Oferta na długie wakacje i krótkie urlopy jest dostępna na stronach Plenti.

Artykuł powstał we współpracy z Plenti