Trend seriali sci-fi i post-apo zdaje się nabierać mocy. Netflix przyczynia się do tego w sporym stopniu po tym, jak chociażby DARK okazał się gigantycznym sukcesem na skalę światową. Nic więc dziwnego, że serwis tworzy w Europie kolejne seriale zahaczające o tę tematykę. Jednym z nich jest „Plemiona Euopy”, który zadebiutuje już 19 lutego.

Plemiona Europy – nowy serial sci-fi Netfliksa

Serial zabierze nas w przyszłość, po 2070 roku, gdy Europę zamieszkują różnego rodzaju plemiona. Są one pozostałością po tradycyjnych granicach, które przestały istnieć. Plemiona są niezwykle zróżnicowane, każde z nich wybrało inny styl życia. Wiedza na temat tego, co się wydarzyło, nie jest powszechna, a niektórzy starają się napisać zupełnie nową historię. O losach całego kontynentu będzie decydować trójka młodego rodzeństwa, których ścieżki bardzo szybko się rozłączą.

„Plemiona Europy” to serial, który powstał dzięki pomysłowi Philipa Kocha – to on stworzył ten świat i napisał scenariusz. Jakie prawdziwe wydarzenie było dla niego inspiracją? Okazuje się, że brexit – więcej na ten temat usłyszycie w rozmowie. Pozostałe dwa wywiady to rozmowy z Emilio Sakrayą wcielającym się w Kiano (jeden z trójki rodzeństwa) oraz Oliverem Masuccim, którego doskonale pamiętacie z występu w „DARK” jako Ulrich Nielsen. Tym razem jego postać przypomina jednego z kultowych bohaterów Gwiezdnych Wojen. Którego? Odpowiedź znajdziecie w podcaście.

Wywiady z twórcą i członkami obsady Plemion Europy