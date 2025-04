PlayStation odgrzewa kotlety, a i tak swoje zarobi. Wystarczy prosty zabieg

Już w poniedziałek premiera drugiego sezonu "The Last of Us". Z tej okazji w PlayStation Store pojawiło się specjalne wydanie obu gier w wersji "The Last of Us Complete".

Pierwsza część The Last of Us trafiła na konsolę PlayStation 3 w czerwcu 2013. Druga część zadebiutowała na PS4 7 lat później – w czerwcu 2020 r. Prace nad nią rozpoczęły się w 2014, tuż po premierze The Last of Us Remastered, które pojawiło się na PS4. Obie gry trafiły też na obecną generację konsoli PlayStation 5 w wydaniach The Last of Us Part I oraz The Last of Us Part II Remastered z licznymi usprawnieniami i ulepszeniami oraz wsparciem technologii oferowanych przez PS5 i kontroler Dual Sense. Hity studia Naughty Dog są też dostępne na PC – na platformie Steam. To jednak nie przeszkadza PlayStation w wydaniu ich ponownie – z okazji zbliżającej się premiery drugiego sezonu "The Last of Us" na platformie Max.

Co oferuje The Last of Us Complete, które można kupić w PlayStation Store na PlayStation 5 za 469 zł?

Wróć do początku i odkryj nagradzane gry, które zainspirowały serial produkcji HBO. Po raz pierwszy ostateczne wersje dwóch kultowych gier są dostępne w jednej, kompletnej kolekcji. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z The Last of Us, czy powracasz po grze na PS4 lub PS3, teraz możesz doświadczyć serii w najlepszej wersji. Na konsoli PlayStation 5 czekają na Ciebie przełomowe ulepszenia grafiki i rozgrywki oraz dodatkowa zawartość z Part I i Part II Remastered. Part I przebudowano od podstaw z jeszcze bardziej szczegółową grafiką, podczas gdy Part II oferuje ulepszoną rozdzielczość tekstur, lepszą jakość cieni, większy poziom szczegółowości i płynniejsze animacje. Obie gry są w pełni zintegrowane z kontrolerem bezprzewodowym DualSense – każda broń ma unikalne efekty dotykowe, zapewniając jeszcze większe poczucie immersji.

Dodatkowa zawartość do The Last of Us Part I

Left Behind – dodatkowy rozdział-prequel

Skórki dla postaci i broni do odblokowania w wyzwaniach rozgrywki

Dodatkowa zawartość do The Last of Us Part II Remastered

Usunięte poziomy – wczesne wersje trzech nowych poziomów

Komentarze twórców

Tryb gry na gitarze

Skórki dla postaci i broni do odblokowania w wyzwaniach rozgrywki, w tym kurtka Jordan A. Mun dla Ellie z nadchodzącej gry studia Naughty Dog – Intergalactic: The Heretic Prophet

Jednak to nie koniec. Bo w najbliższej aktualizacji "Bez powrotu" – trybu roguelike do The Last of Us Part II Remastered zawitają dwie, dobrze znane graczom, postacie – Bill i Marlene. Do tego cztery nowe mapy oraz nowe trofea do zdobycia.

The Last of Us Complete. Dla fanów serii i nowych graczy, którzy pokochali serial

Nie da się ukryć, że The Last of Us to jedna z najważniejszych marek PlayStation i mimo zapewnień ze strony Naughty Dog, że nie prowadzą prac nad trzecią częścią, prędzej czy później zapewne powstanie. Niektóre wątki z dwójki wciąż zostały bez odpowiedzi i opowiadanie o tym, że seria się zakończyła nie przekonują wielu. Na ten moment obie firmy liczą, że premiera serialu zachęci graczy do wydania pieniędzy – i to bez względu na to, czy z serią są już zapoznani, czy też dopiero wkraczają do tego świata. Bo trzeba przyznać, że 469 zł to wygórowana cena za gry, które pamiętają czasy poprzednich generacji i były wielokrotnie przecenianie – także na PS5. Co ciekawe, w krajach gdzie działa PlayStation Direct, The Last of Us Complete będzie dostępne w wydaniu pudełkowym. W Polsce sklep ten jest niedostępny, więc raczej możemy zapomnieć o możliwości zamówienia tego wydania.

Nie zabija się kury znoszącej złote jajka. Wie o tym PlayStation, wie o tym platforma Max, która na kilka dni przed premierą drugiego sezonu "The Last of Us", potwierdziła, że serial wróci z nowymi odcinkami i już trwają prace nad trzecim sezonem. Nie oznacza to jednak, że przyjdzie nam poznać zupełnie nową historię, czy dalsze losy bohaterów, których nie doświadczyliśmy w grze. Zdaniem twórców, wydarzenia przedstawione w drugiej części gry są tak rozbudowane, że zmieszczenie ich w 7-odcinkowym serialu się nie sprawdzi i historia wymaga kolejnych sezonów. Ilu? Na ten moment nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że niektórzy fani czują się rozczarowani, gdyż ich ulubione sceny lub wątki pozostaną nietknięte w nowym sezonie, który na Max zadebiutuje już w najbliższy poniedziałek 14 kwietnia. Na otarcie łez pozostanie im powrót do nich w grach...