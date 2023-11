Od dziś do 27 listopada dostępne są specjalne oferty Xbox. Przez cały tydzień na łowców promocji czekają wyjątkowe okazje na konsole, gry oraz akcesoria „zielonych" - i to nie tylko w oficjalnym sklepie Xbox. Na co mogą liczyć gracze, chcący zakupić nowy sprzęt do grania?

Oferta Black Week od Xbox to przede wszystkim przeceny na konsole. Przez cały tydzień w niższej cenie dostępna jest konsola Xbox Series X, którą można kupić za 1999 zł! Oferta obejmuje również zestawy Xbox Series X Diablo IV i Xbox Series X Forza Horizon 5. W ich przypadku mówimy o cenie na poziomie 2099 zł. To dobra okazja na zakup konsoli i jednych z najpopularniejszych gier na tę platformę.

Nie potrzebujecie tak mocnego sprzętu jak Xbox Series X i chcecie jeszcze bardziej zaoszczędzić? Xbox Series S, bez napędu i z nieco słabszymi podzespołami dostępna jest w cenie 1199 zł! Jak informuje Xbox, specjalną ofertą promocyjną objęty jest również Starter Bundle. W zestawie znajduje się konsola Xbox Series S + 3-miesięczna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate w tej samej cenie - 1199 zł.

Xbox na Black Friday. Przeceny na konsole, akcesoria i gry

Microsoft nie zapomina o tych, którzy mają już konsole, ale chcieliby np. dokupić dodatkowe kontrolery. Kontrolery Xbox w kolorach białym i czarnym kosztują teraz 219 zł, a te charakteryzujące się bardziej wymyślną kolorystyką można kupić za 229 zł. Dodatkowo, od 23 do 30 listopada w Xbox Design Lab personalizowany grawerunek na kontrolerach Xbox Elite Series 2 będzie dostępny bez dodatkowych opłat!

Warto też odwiedzić sklep Xbox, w którym czekają przeceny na najpopularniejsze tytułu - także od wewnętrznych studiów Microsoft. Taniej kupicie m.in. Starfield za 279,99 zł, Diablo IV za 209, 40 zł, EA SPORTS FC 24 za 184,95 zł, Mortal Kombat 1 za 237,30 zł, czy Assassin's Creed Mirage za 183,99 zł. Pełną listę gier objętych promocją znajdziecie na stronach sklepu Xbox.