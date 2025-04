PlayStation po cichu odwołuje wielkie wydarzenie w Europie. Co z Polakami?

W październiku zostało ogłoszone wielkie wydarzenie ku uciesze wszystkich fanów PlayStation oraz gier w ogóle. Miała się odbyć w Europie duża trasa koncertowa, podczas której grane byłyby utwory z wielkich hitów japońskiego giganta. Niestety, zaczęło się dziać coś niepokojącego.

PlayStation po cichu odwołuje koncerty w Europie! Co z Polakami?

Już dziewiętnastego kwietnia miała ruszyć trasa koncertowa, zatytułowana po prostu PlayStation: the Concerts. Zgodnie z jej nazwą, odegrane miały zostać ścieżki dźwiękowe z największych hitów platformy, takich jak: the Last of Us, Horizon Zero Down, Ghost of Tsushima, czy God of War. Wszystko z serii kochanych przez miliony graczy na całym świecie. Niestety coś musiało pójść nie po myśli organizatorów.

Tajemniczo, osoby oczekujące koncertów, zaczęły dostawać wiadomości o możliwości zwrotów pieniędzy za zakupione bilety. Reddit zaczął się napełniać tematami i wiadomościami od użytkowników z różnych części Europy. Dania, Niemcy, Szwecja, Włochy czy Austria to tylko część krajów, z których użytkownicy zaczęli meldować, że koncerty się nie odbędą. Jak donosi portal PlayStation Lifestyle, w Szwecji to nawet organizator po prostu usunął jakąkolwiek wzmiankę o wydarzeniu ze swojej strony. Jak się można domyślać, nikt nie jest z tego powodu szczęśliwy.

A jak się to ma do Polski? Tutaj jest równie nieciekawie, jak podał rodzimy portal PPE, Polscy fani również nie mają na co liczyć. Koncert zaplanowany na dwudziestego pierwszego maja w Łodzi, również się nie odbędzie. Bilet Serwis zaczął bowiem rozsyłać swoim klientom, że wydarzenie, na które zakupili wejściówkę, zostało odwołane i trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na ich oficjalnej stronie, w celu rozpoczęcia procesu zwrotu pieniędzy.