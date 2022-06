W tym miesiącu PlayStation Plus się zmienia. Już 22 czerwca otrzymacie możliwość wybrania jednego z trzech planów: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Zanim jednak do tego dojdzie, przed nami pierwszy wtorek miesiąca - a to oznacza nowe gry w katalogu PS+. W co ciekawego zagracie? Pamiętacie, że jeszcze przez kilka dni możecie przypisać do swoich kont FIFA 22, Curse of the Dead Gods oraz Tribes of Midgard z majowej aktualizacji usługi.

PlayStation Plus w czerwcu. Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5

God of War - tym razem Kratos musi stawić czoła nieznanej krainie, niespodziewanym zagrożeniom i wyzwaniom, które niesie ze sobą ojcostwo. Razem ze swym synem, Atreusem, rozpoczyna podróż w głąb brutalnej krainy Midgardu, aby zmierzyć się z własnymi demonami i niebezpieczeństwami mroźnej północy.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - tytuł łączy pokolenia legendarnych ninja i pozwala każdemu z graczy na zapisanie się na kartach historii świata shinobi. Zadaniem każdego z nich będzie szlifowanie swoich umiejętności i poznawanie sekretów nowych jutsu. Następnie, w trakcie rozgrywki online, gracze będą musieli łączyć się w czteroosobowe drużyny, realizować wyzwania i próbować swoich sił w walce z innymi drużynami.

Nickelodeon All-Star Brawl - zabawa dla maksymalnie czterech graczy, która pozwala wcielić się w ulubione postacie z serii "SpongeBob Kanciastoporty", "Wojownicze Żółwie Ninja", "Danny Phantom", "Hey Arnold!" i wiele więcej. Każda postać posiada unikany styl walki i dysponuje zestawem ruchów i ataków inspirowanych jej osobowością i umiejętnościami.

Kto chciał zagrać, to zagrał. God of War niczym bonus dodawany do każdego zamówienia

Przyznam szczerze, że kompletnie nie rozumiem działania Sony i pomysłu na przyszłość PlayStation Plus, który już w tym miesiącu zmienia się na usługę oferującą trzy plany. To PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium (wraz z możliwością strumieniowania gier z poprzedniej generacji konsol). Pierwszy z nich - podstawowy - oferuje to samo, co dotychczas. Bez zmian w płatnościach i z grami, które pojawiają się w katalogu każdego miesiąca. By zachęcić graczy do droższych planów, w bibliotece mają pojawiać się tytuły m.in. od PlayStation Studios. A do nich należy właśnie God Of War, który jest wykorzystywany do promocji droższych planów. Oferowanie gry teraz w podstawowym planie wydaje się dziwne i dodatkowo miesza w ofercie.

Fakt, God of War "za darmo" nie był do tej pory dostępny na konsoli PlayStation 4, ale gra była już na tylu przecenach i obecnie jest dostępna w bardzo dobrej cenie (także w PlayStation Store). To wciąż świetna gra i kto nie miał okazji, lub bardzo się przed nią wzbraniał, będzie się świetnie bawił. Zastanawia tylko ten ruch w kontekście PlayStation 5. Gra "za darmo" pojawiła się na tej konsoli ramach PlayStation Plus Collection. To biblioteka gier PS4 "definiujących tę generację", w które subskrybenci PS+ mogą zagrać na konsolach PlayStation 5 bez dodatkowych opłat. "Ponowne" dodanie jej do katalogu PS+ na PS5 wydaje się bardzo dziwne. Tym bardziej, że nie jestem przekonany, by graczy PS5 zadowoliło Naruto to Boruto: Shinobi Striker lub Nickelodeon All-Star Brawl. Choć mogę się mylić.