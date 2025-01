Plotki zostały potwierdzone. The Sims 1 i The Sims 2 trafią ponownie do sprzedaży!

Kiedy The Sims 1 i The Sims 2 będą dostępne?

Plotki krążyły już od jakiegoś czasu, a teraz możemy to wreszcie ogłosić: kultowe The Sims 1 i The Sims 2 powracają! Electronic Arts szykuje się do ponownego wydania tych uwielbianych przez miliony graczy symulatorów życia, a premiera nastąpi szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać. Już 31 stycznia 2025 roku, o godzinie 17:00 czasu polskiego, będziemy mogli ponownie zanurzyć się w świecie wirtualnych Simów, tym razem na komputerach z systemem Windows 10 i 11.

The Sims 1 i The Sims 2 - cyfrowa dystrybucja. Jakie dodatki będą dostępne?

Co więcej, nie będą to jedynie same podstawowe wersje gier. EA przygotowało dla nas prawdziwą ucztę nostalgii, dołączając do The Sims 1 wszystkie dodatki, które ukazały się do tej odsłony: Światowe życie, Balanga, Randka, Wakacje, Zwierzaki, Gwiazda i Abrakadabra. Również The Sims 2 zostanie wzbogacone o swoje rozszerzenia, choć na ten moment nie znamy jeszcze pełnej listy dodatków, które zostaną włączone do pakietu.

Oprócz samych gier, EA najwyraplanuje również wydać specjalny zestaw "25th Anniversary bundle", który prawdopodobnie będzie zawierał obie reedycje w atrakcyjnej cenie. Na razie nie znamy jednak szczegółów dotyczących zawartości tego pakietu ani jego ceny. Pozostaje nam czekać na oficjalne informacje od EA, które z pewnością pojawią się już wkrótce - być może nawet zanim gry trafią do sklepów.

Co to jest The Sims?

Pierwsza część, wydana w 2000 roku, dała nam możliwość stworzenia własnego sąsiedztwa i pokierowania życiem jego mieszkańców. Mogliśmy decydować o ich karierach, romansach, a nawet wpływać na to, czy ich życie będzie usłane sukcesami, czy porażkami. The Sims 2, które zadebiutowało w 2004 roku, poszło o krok dalej, wprowadzając m.in. system aspiracji, genetykę i możliwość śledzenia losów Simów przez kolejne pokolenia.