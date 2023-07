Apple TV+ znów za darmo. Tym razem dla posiadaczy PS4 i PS5

Wydawać by się mogło, że Apple TV+ rozdają wszędzie. Firma co kilka miesięcy wraca z różnymi promocjami, w ramach których widzowie mają możliwość odebrania darmowego dostępu do VOD - i to na kilka miesięcy. Tym razem wraca oferta dla posiadaczy konsol PlayStation. Jeśli macie w domu PS4 lub PS5, możecie skorzystać z oferty specjalnej, w której do zgarnięcia jest 3 lub 6 miesięcy Apple TV+ - za darmo. Co zrobić, by odebrać darmowy dostęp do Apple TV+? Wszystko zależy od posiadanej konsoli:

Apple TV+ na pół roku za darmo dla posiadaczy konsoli PlayStation 5

Aby odebrać promocyjny dostęp do Apple TV+ na 6 miesięcy należy:

Znaleźć aplikację Apple TV na pasku wyszukiwania konsoli PS5 albo w sekcji "Wszystkie aplikacje" na ekranie głównym mediów Pobrać i otworzyć aplikację Apple TV i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie Zalogować się swoim Apple ID albo stworzyć Apple ID Cieszyć się się rozszerzonym okresem próbnym Apple TV+

Apple TV+ na trzy miesiące za darmo dla posiadaczy konsoli PlayStation 4

Aby odebrać promocyjny dostęp do Apple TV+ na 3 miesiące należy:

Znaleźć aplikację Apple TV w sekcji TV i wideo na konsoli PS4 Pobrać i otworzyć aplikację Apple TV, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie Zalogować się swoim Apple ID albo stworzyć Apple ID Cieszyć się rozszerzonym okresem próbnym Apple TV+

Promocja jednak nie potrwa zbyt długo. Z oferty można skorzystać od teraz do 31 lipca 2023 roku. Jeśli macie którąś z tych konsol w domu, posiadacie obecnie bezpłatny okres próbny Apple TV+ lub wykupiony abonament, możecie skorzystać z tej promocji. Jest jednak zła wiadomość dla użytkowników Apple One - oni są wykluczeni z tej akcji. Warto też pamiętać, że z oferty można skorzystać tylko raz na jednej konsoli.