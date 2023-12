PlayStation Plus na koniec roku z przytupem. Oto nowe gry w abonamencie

Grudzień w PlayStation Plus Essential przyniósł Lego 2K Drive, Powerwash Simulator oraz Sable. Może i nie są to najmocniejsze tytuły, ale z pewnością znalazły swoich fanów. Teraz poznaliśmy rozpiskę dla dwóch droższych abonamentów. Na co mogą liczyć posiadacze PlayStation Plus Extra i Premium? Jakie gry pojawią się do końca roku?

PlayStation Plus Extra i Premium. Gry w drugiej połowie grudnia 2023 r.

19 grudnia w katalogu PlayStation Plus Extra i Premium pojawią się:

Grand Theft Auto V (PS4, PS5)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5)

Moto GP23 (PS4, PS5)

Metal: Hellsinger (PS4, PS5)

Salt and Sacrifice (PS4, PS5)

Moonscars (PS4, PS5)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS4, PS5)

Grime (PS4, PS5)

Tinykin (PS4, PS5)

Prodeus (PS4, PS5)

Shadowrun Returns (PS4, PS5)

Shadowrun: Dragonfall - Director’s Cut (PS4, PS5)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (PS4, PS5)

Dodatkowo, posiadacze najdroższego abonamentu otrzymają kilka klasyków:

Mega Man Legacy Collection (PS4)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4)

Thrillville (PS4, PS5)

Thrillville: Off the Rails (PS4, PS5)

Buzz Lightyear of Star Command (PS4, PS5)



PlayStation Plus Extra i Premium. Co trzeba wiedzieć o abonamentach?

PlayStation Plus Extra to darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco: