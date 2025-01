Najgorętsza premiera 2025 roku? Szef PlayStation nie pozostawia wątpliwości

Początek roku to czas, w którym wielu przedstawicieli branży rozrywkowej stara się przewidzieć najistotniejsze wydarzenia z nadchodzących miesięcy. O opinię na temat tego, co stanie się w świecie gier komputerowych poproszony został Hermen Hulst, piastujący stanowisko szefa Sony Interactive Entertainment. Jego typ na najciekawszą grę, jaka trafi w ręce graczy w 2025 roku jest jednoznaczny.

Szef PlayStation: to najlepsza gra, w jaką zagracie w najbliższych miesiącach

Z uwagi na to, jakie stanowisko zajmuje Hermen Hulst, było wiadome, że zarekomenduje graczom grę z portfolio Sony. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie ukazało się ich jak na lekarstwo. Wygląda jednak na to, że właśnie rozpoczęty 2025 rok przyniesie produkcję, obok której ciężko będzie przejść obojętnie.

W wywiadzie udzielonym Famitsu, Hermen Hulst wskazuje Ghost of Yotei jako tę grę, na której premierę czeka z utęsknieniem. Dlaczego tak? Decydującym argumentem ma być doświadczenie studia Sucker Punch. Zdaniem szefa Sony Interactive Entertainment autorzy takich gier, jak Infamous, Infamous 2 czy Ghost of Tsushima dostarczą produkcję, która spełni oczekiwania graczy. Ci, którzy również nie mogą się doczekać tej konkretnej premiery, mogą zobaczyć jej pierwszy zwiastun. Dla ciekawskich załączamy go poniżej.

Ghost of Yotei: co już wiemy?

Na ten moment niestety tylko tyle, co widzimy na zwiastunie. Gra, która pierwotnie określana była przez graczy jako Ghost of Tsushima 2, przenosi nas do wydarzeń mających miejsce 300 lat po pierwszej części. Wiemy również, że głównym bohaterem, którego losami pokieruje gracz, będzie postać żeńska. Czy rzeczywiście gra będzie tak dobra, jak już teraz reklamuje ją Hermen Hulst? Przekonamy się w najbliższym czasie.