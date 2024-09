Premiery Hogwarts Legacy nie udało się przysłonić kontrowersjami. Te były napędzane przez niechęć do J.K. Rowling przez wielu w społeczności internetowej uznawanej za transfobkę. Pomimo tego, że znana autorka nie brała nawet najmniejszego udział w procesie tworzenia gry, samo istnienie produkcji umiejscowionej w świecie Harry'ego Pottera było dla wielu graczy powodem do wzywania do bojkotu. Ten jednak się nie udał, gdyż w samym 2023 roku sprzedano ponad 22 miliony kopii.

Właściwie od momentu premiery pojawiały się pytania o dalsze losy uniwersum. Ostatnio została wydana gra, w której możemy wcielić się w zawodnika Quidditcha, jednak wszystko wskazuje na to, że w przyszłości powstanie również kontynuacja historii z Hogwarts Legacy.

Powstanie kontynuacja Hogwarts Legacy? Dyrektor finansowy Warner Bros zabiera głos

Nie porzuca się kury, która znosi złotej jaja. Sukces Hogwarts Legacy to zdecydowanie był impuls, by kontynuować tworzenie gier dla pojedynczego gracza. Na niedawnej konferencji Bank of America dyrektor finansowy WB Discovery Gunnar Wiedenfels ujawnił, że kontynuacja Dziedzictwa Hogwartu ma ogromne znaczenie dla działu gier i mocno zasugerował, że gra mogłaby również zawierać pewnego rodzaju tryb wieloosobowy online.

Jesteśmy zaangażowani w ten biznes, mamy świetny zespół i nadal inwestujemy. Właśnie nabyliśmy Player First, budujemy możliwości, rozwijamy naszą zdolność do zapewnienia ciągłej możliwości gry na żywo, a oczywiście następca Hogwarts Legacy jest jednym z największych priorytetów w ciągu kilku lat.

-Powiedział Gunnar Wiedenfels, dyrektor finansowy Warner Bros.

Tymczasem trzeciego września zadebiutował Quidditch Champions. Drużynowa gra dla jednego lub wielu graczy. Pomimo pozytywnego odbioru, gra nie zaliczyła udanego startu na Steamie. Pierwszego dnia grało w nią maksymalnie 6,5 tysiąca graczy jednocześnie. Aktualnie liczba graczy oscyluje w okolicach 1200. To nie znaczy oczywiście, że gra nie jest sukcesem. Produkcja została wydana na wielu innych platformach, w tym PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S.

Grafika: Warner Bros. Games