Ferie pod znakiem PS+. W co zagrać w lutym?

Wraz z końcem miesiąca poznajemy ofertę PlayStation Plus w podstawowej, która zacznie obowiązywać już za kilka dni. Co przygotowano w lutym 2025?

Kilka ostatnich miesięcy w podstawowym planie PlayStation Plus Essential to sporo dobrych tytułów dla każdego. W zamykającym rok kwartale mieliśmy m.in. premierowe Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha, MLB The Show 24, Little Nightmares II, WWE 2K24, remake Dead Space oraz Doki Doki Literature Club Plus! Były też takie produkcje, jak Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo, czy Death Note Killer Within. W grudniu na graczy czekały Temtem, Aliens: Dark Descent, czy świetne kooperacyjne It Takes Two, w które warto zagrać.

Reklama

Początek roku przyniósł graczom Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered i The Stanley Parable: Ultra Deluxe, które dostępne są przez cały styczeń i kilka pierwszych dni lutego. Oferta niezbyt mocna – szczególnie w kontekście tego pierwszego tytułu. Suicide Squad: Kill the Justice Leagueb nie spełniło oczekiwań zarówno graczy, jak i samych twórców ze studia Rocksteady Studios, którzy zdecydowali się na zakończenie wsparcia i rozwoju tej gry jeszcze w tym roku.

Fani strzelanki osadzonej w uniwersum DC mają jeszcze szansę zapoznać się z ostatnim sezonem oraz trybem offline pozwalającym na poznanie historii i rozegranie kampanii fabularnej bez konieczności posiadania dostępu do internetu, jednak nie mają co liczyć na jej dalszy rozwój. Wraz z końcem czwartego sezonu serwery Suicide Squad najprawdopodobniej zostaną zamknięte, co uniemożliwi zabawę z innymi. Pozostanie jednak tryb dla pojedynczego gracza, który wciąż może oferować sporo zabawy dla fanów tego uniwersum.

PlayStation Plus Essential w lutym. W co zagrać?

Nie przypisaliście jeszcze tych gier do swojego konta? Warto się pospieszyć, gdyż już w przyszłym tygodniu zmienia się oferta PlayStation Plus Essential. Co nowego pojawi się w katalogu?

4 lutego w ofercie PS+ Essential pojawią się: