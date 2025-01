Hit PlayStation na ekranie! Szykuje się adaptacja znakomitej gry przygodowej!

Beyond: Dwie Dusze, podobnie jak inne produkcje Quantic Dream, od wejścia czarowało klimatem i filmowością. Kwestią czasu więc było to, aż ktoś schyli się po niemalże gotowy scenariusz i zechce przenieść tę opowieść na kinowe ekrany. No i doczekaliśmy się! Jak poinformował serwis Deadline, wytwórnia Pageboy Productions (należąca do Elliota Page'a) nabyła prawa do ekranizacji. Co wiemy o projekcie?

Beyond: Dwie Dusze na telewizyjnym ekranie. Serial jest we wczesnej fazie produkcji

Gra, w której oprócz Page’a w rolę główną wcielił się Willem Dafoe, skupia się na opowieści o Jodie Holmes. Młodej kobiecie, która została obdarzona niezwykłymi zdolnościami paranormalnymi. Od dzieciństwa jest ona związana z tajemniczą istotą o imieniu Aiden, przez co znajduje się na celowniku lokalnego rządu oraz wojska. Bohaterce przyjdzie zmierzyć się nie tylko z próbami wykorzystania jej mocy do celów militarnych, ale także z nadprzyrodzonymi zagrożeniami oraz... odkryciem prawdy o samej sobie. W recenzji samej gry Mikołaj najbardziej krytykował właśnie fabułę, dlatego może dobrą wiadomością jest ta, że serial podejdzie do tej historii w nieco inny sposób.

Na tę chwilę jednak adaptacja znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji, Ambicją twórców jest oddanie nieliniowej narrację gry, pokazując życie Jodie od dzieciństwa, aż po dramatyczną ucieczkę przed władzami. Twórcy chcą skupić się na psychologicznym wymiarze jej podróży oraz relacji z Aidenem.

Historia Jodie ma niezwykłą głębię emocjonalną i narracyjną, co daje nam doskonałe fundamenty do stworzenia unikalnej wizji postaci i ich losów -- powiedział Elliot Page

Adaptacja gry z ogromem szacunku dla materiału źródłowego

Jak to bywa z adaptacjami -- wszyscy wiemy. Gracze przez lata musieli zmagać się z fatalnym podejściem do ich ukochanych historii przenoszonych na ekrany. W ostatnim czasie, za sprawą takich perełek jak "The Last of Us" czy "Fallout" sprawy mają się nieco lepiej, ale szef działu produkcji już teraz postanowił uspokoić wszystkich mówiąc, że będzie to ekranizacja, która odda hołd dziedzictwu gry. Dodał jednak, że wprowadzi ona świeże spojrzenie na tę historię.

Chcemy zgłębić temat przetrwania i tego, jak jedna decyzja może odmienić los nie tylko jednostki, ale całego świata.

Twórca gry wspiera projekt i również jest w niego zaangażowany

David Cage to w branży gier postać, która budzi ogrom kontrowersji. Jednak te zostawmy dziś na boku -- twórca "Beyond: Dwie dusze" także zabrał głos w sprawie projektu. Wyraził swoje zadowolenie z możliwości ponownej współpracy z Elliotem Pagem, a jego występ w grze określił "oszałamiającym" dodając jednocześnie, że nie wyobraża on sobie nikogo innego w tej roli.

Niestety, na tę chwilę nie znamy jeszcze żadnych szczegółów dotyczących czy to obsady, czy daty premiery. Projekt wciąż jest we wczesnej fazie -- nie pozostaje nam jednak nic innego, jak tylko mieć nadzieję, że będzie stał na równie wysokim poziomie wykonania co "The Last of Us". Serialowi od HBO udało się przyciągnąć do siebie i zachwycić nie tylko fanów gry. Podobnie zresztą jak amazonowemu "Falloutowi"!