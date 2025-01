Kultowe The Sims powróci ulepszone! Ogromny prezent dla graczy!

Wygląda na to, że Electronic Arts szykuje wielki powrót do przeszłości! Z okazji zbliżającego się 25-lecia serii The Sims, firma planuje wskrzesić dwie pierwsze, kultowe części gry: The Sims i The Sims 2.

Pierwsze pogłoski o powrocie Simów pojawiły się wraz z zapowiedzią "Tygodnia Nostalgii", który rozpoczął się 27 stycznia. Oficjalna strona gry została zaktualizowana o grafiki nawiązujące do klasycznych odsłon, a w mediach społecznościowych pojawiła się krótka animacja z charakterystycznym "Plumbobem", który ewoluował od stylistyki The Sims 2 do The Sims 1. To niemalże potwierdzenie doniesień Kotaku, które, powołując się na anonimowe źródło, zapowiedziało reedycję The Sims 1 i 2 na PC, wraz z wszystkimi dodatkami. Spodziewamy się, że "The Sims" i "The Sims 2" powróci ulepszone, to znaczy będzie działać na nowych systemach i komputerach. Pytanie, czy pojawi się tylko w sklepie EA, czy także na innych platformach, jak Steam.

The Sims i The Sims 2 wrócą z okazji 25-lecia serii gier?

Sukces The Sims i The Sims 2 był ogromny. Pierwsza część sprzedała się w ponad 16 milionach egzemplarzy na całym świecie, stając się najlepiej sprzedającą się grą PC 2000 roku i 2001 roku. The Sims 2, wydane w 2004 roku, również odniosło spektakularny sukces, sprzedając się w milionach egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Do obu gier wydano liczne dodatki, rozszerzające rozgrywkę o nowe obiekty, kariery, a nawet możliwości, jak posiadanie zwierząt czy podróżowanie w czasie. "The Sims 2: Zwierzaki" był najlepiej sprzedającym się dodatkiem do gier PC w 2006 roku w Ameryce Północnej.

Electronic Arts zdaje sobie sprawę z sentymentu graczy do pierwszych odsłon serii - ba, nawet ja nadal czuję tę ogromną nostalgię. Obie gry od dawna nie są jednak oficjalnie dostępne - The Sims 1 nigdy nie doczekało się cyfrowej dystrybucji, a The Sims 2: Ultimate Collection zostało usunięte z platformy Origin w 2018 roku (ci, którzy je dodali do biblioteki mogą cały czas w nią grać). Prawda jest też taka, że powrót tych klasyków to nie tylko ukłon w stronę (dorosłych) fanów, ale i szansa na dotarcie do nowego pokolenia graczy.

Kiedy The Sims i The Sims 2 będą dostępne?

Oficjalne ogłoszenie planów EA ma nastąpić 4 lutego, podczas 25-godzinnej transmisji na żywo z okazji 25-lecia serii The Sims. Tego dnia gracze The Sims 4 otrzymają również dużą, bezpłatną aktualizację z okazji rocznicy, zawierającą ponad 70 nowych obiektów, ograniczone czasowo wydarzenie i wiele więcej.