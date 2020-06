Przyznam szczerze, że w ostatnich latach najwięcej czasu spędziłem z padem od PS4. Interfejs konsoli nie jest może idealny, ale w moim odczuciu jest dużo lepszy niż to, co w tej generacji oferuje Microsoft. Dashboard PS4 wiele się nie zmienił, za to ten w Xbox One od dłuższego czasu serwuje zmiany, do których muszą przyzwyczajać się gracze. Jednak przy przejściu na nową generację nie powinni mieć oni większego problemu z dostosowaniem się do wyglądu menu i funkcji oferowanych przez konsolę. Ten się za wiele nie zmieni, choć przed premierą Xbox Series X mamy jeszcze otrzymać aktualizację menu Xbox One, który sprawi, że obsługa konsol będzie dużo wygodniejsza niż obecnie — a za każdym razem, gdy uruchamiam konsolę, boli mnie głowa od tego, z czym mam do czynienia. Dlatego też liczyłem, na mała rewolucję. Tę dostarczyć powinno mi Sony.



Sony zdecydowało się na całkowite odejście od obecnych rozwiązań i nowy interfejs, przygotowany od podstaw z myślą o PlayStation 5, ma być całkowitym przeprojektowaniem tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Matt MacLaurin, który odpowiada za zespół pracujący nad menu PS5, zapowiada sporo zmian, jednak nie mówi wprost, co zostanie zaprezentowane graczom. Ma być przejrzyście, nowocześnie, i, co najważniejsze, płynnie. Zajawkę mogliście zobaczyć podczas zeszłotygodniowej prezentacji, na której zostały pokazane pierwsze gry zmierzające na nową generację, jak i samą konsolę. Za wiele nie zdradza, ale już mi się podoba.

Nowa generacja konsol to nowe przyzwyczajenia. Przynajmniej u Sony. PlayStation 5 zaoferuje zupełnie nowy interfejs, a Xbox Series X będzie rozwijał to, co prezentuje obecnie Microsoft

Wygląd całego menu ma być pokazany jeszcze przed premierą konsoli. Przyznam szczerze, że jestem zaintrygowany zapowiadanymi zmianami. Patrząc jednak na obecną sytuację z PS4 myślę, że obaw być nie powinno — tym bardziej, że zespół za niego odpowiedzialny jest bardzo podekscytowany i nie może się doczekać, by podzielić się z graczami efektem prac.

Przy okazji szczątkowych informacji na temat interfejsu PS5 dowiedzieliśmy się, że konsola doczeka się wielu edycji specjalnych a jej konstrukcja pozwala na dużo większe dostosowanie jej wyglądu niż jej poprzedniczki. W przypadku PS4 można dokupić różne wersje kolorystyczne wysuwanego panelu, który odkrywa dostęp do dysku. Tu mamy mieć więcej możliwości. Czy to znaczy, że oprócz podstawki pozwalającej na kładzenie konsoli w poziomie w sklepach pojawią się różne wersje kolorystyczne jej elementów poszczególnych? Dowiemy się za kilka miesięcy.