PlayStation 5 czy Xbox Series X – która konsola jest brzydsza?

Nie wiemy też jeszcze jak duży będzie to sprzęt – i tu też są pewne obawy, bowiem bazując między innymi na wielkości portów USB wygląda na to, że PlayStation 5 będzie ogromne. Ale miałoby to też swoje plus – większa konstrukcja, więcej miejsca w środku, a więc i lepsza wentylacja. Kontrast rozmiarów pada i konsoli jest nieco różny na poszczególnych renderach, więc tu też mam pewne wątpliwości.

I've done this about 4 times and I'm getting similar results. pic.twitter.com/4lWxdhaoKq — EvilBoris HDR (@EvilBoris) June 11, 2020

Jestem też bardzo ciekawy jak taki odważny design przetrwa próbę czasu i czy będzie na tyle uniwersalny, by nie trącać za kilka lat tandetą.

Internet nie ma litości, najlepsze memy o wyglądzie PlayStation 5

Zgodnie z oczekiwaniami, internet bardzo szybko zabrał się za tworzenie memów związanych z wyglądem PlayStation 5. Oczywiście podobnie było swego czasu z Xboksem, więc to nie jest tak, że jednym się dostało, a drugim nie. Sam nie traktuję tego jednak negatywnie i choć konsola mi się podoba, to przyjmuję te obrazki z uśmiechem na twarzy. Bo niektóre są naprawdę śmieszne. Oto najlepsze z nich, obstawiam jednak, że za kilka dni pojawią się jeszcze lepsze.

Pierwszy z nich to zdecydowanie mój faworyt:

You know I had to do this pic.twitter.com/p7mp8jupwR — Goupons enthusiast (@uncooldana) June 11, 2020

Ale inne też nie są złe:

the ps5 looks like a new expensive campus performing arts center that replaced three academic arts departments and cost $60 million dollars pic.twitter.com/mLwL921kRs — but then a strange thing happened (@matthiasellis) June 11, 2020

I have been laughing at this for five minutes pic.twitter.com/aS1sAZ57Uz — Aeana (@Aeana) June 12, 2020

Sorry, but I'm going to wait for the Pro, thank you very much #PlayStation5 pic.twitter.com/FafGVYiIEb — Bytesized (@bytesized_ERA) June 11, 2020

BMW i8-ass lookin console pic.twitter.com/6AusqmSxvV — dan seifert (@dcseifert) June 11, 2020

A jak Wam podoba się PlayStation 5?

Podobno o gustach się nie dyskutuje. Jeśli chodzi natomiast o wygląd, dużo ważniejsze jest moim zdaniem to, który projekt będzie się charakteryzował lepszym działaniem. Chodzi oczywiście o cyrkulację powietrza, a co za tym idzie kulturę pracy konsoli. Xbox Series X i jego pudełko sprawia wrażenie zaprojektowanego właśnie z dużym naciskiem na efektywne działanie, cichą pracę i świetne chłodzenie. PlayStation 5 to natomiast sprzęt, którego „ciasna” konstrukcja szybko da o sobie znać. O ile oczywiście konsola nie okaże się rozmiarowo duża, wtedy problem się rozwiąże.Trzymam jednak kciuki za to, że Sony wzięło sobie do serca problemy z kulturą pracy PlayStation 4. Sam ostatnio nieźle się wkurzałem kiedy przy ekranie startowym The Last of Us Part II moja PlayStation 4 Pro startowała w kosmos uruchamiając wiatraki na takich obrotach, że musiałem grać na słuchawkach.

Przeczytaj też: PlayStation 5 czy Xbox Series X – która konsola jest mocniejsza?